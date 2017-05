Trasu z Chomutova do Prahy komplikuje několik oprav, tvoří se kolony

Na hlavním silničním tahu z Chomutova do Prahy probíhá několik oprav najednou. Řidiči proto musejí počítat s kolonami, a to především v ranní špičce. Většina úseků bude plně zprovozněna do letních prázdnin.