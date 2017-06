Neobvyklá lesní kaple na Děčínsku měla jít k zemi, turisté ji opravili

„Peníze jsme sehnali ve sbírce, lidé poslali více než 70 tisíc korun, a dalších 50 tisíc díky soutěžní anketě, kterou loni vyhlásila jedna česká banka a v níž jsme zvítězili,“ říká Václav Hieke, předseda krásnolipského klubu turistů.



Neobyčejná kaplička pochází pravděpodobně z 19. století. Kdo ji postavil, se dnes už neví.

Kdysi se místu říkalo „bei weissen kapelle“. To může teoreticky znamenat u Weissovy kaple a odkazovat na stavitele či mecenáše.



Ale lze to přeložit i jako u bílé kaple, protože než získala současné dřevěné opláštění, byla bílá a viditelná do dáli. A zajímavá je právě i tím, že se podobá obyčejné dřevěné kůlně. První pohled ale velmi klame.

Stavba se nebezpečně nakláněla

„Uvnitř kapličky byly po stranách nízké, pravděpodobně ještě původní lavice, bílé zdi a všude svaté obrázky. To všechno jsme museli vyměnit a opravit,“ popisuje interiér zvláštní stavby další člen turistického klubu Mikuláš Peterka.

Původní plán byl kapličku zbourat, protože byla zdevastovaná. Nebezpečně se nakláněla, základy stavby se posunuly a zdivo praskalo. Podlaha byla zetlelá a v havarijním stavu byla i střecha.

Nakonec se dobrovolníci rozhodli, že kapli opraví. „Udělali jsme to od základů. Nejdříve jsme stavbu museli podepřít, aby nespadla. Původní pískovcové kvádry na obvodu jsme vyndali a znovu pevně usadili,“ líčí Peterka.

Protože kaplička je hrázděnou stavbou, museli vyměnit některé trámy a doplnit zdivo z jílu a slámy. Turisté prací strávili desítky hodin.

V plánu je oprava dalšího svatostánku

„Všemu velel truhlář Petr Zámiš z Děčína, který do své dílny odvezl také původní lavice a zrekonstruoval je,“ podotýká Peterka.



Vnitřní prostor kapličky, do níž se vejdou maximálně čtyři lidé, je díky tomu také opravený. „Nová je i výzdoba, o tu se postarala Miluška Sembdnerová z turistického klubu v Rumburku, která se teď o kapličku stará,“ doplňuje.

Záchrana kapličky v Dlouhém dole není jedinou, o kterou se krásnolipští turisté postarali, a už plánují opravu další.

„Znovu jsme se přihlásili do soutěže, kde bychom mohli získat peníze. Pokud by to opět vyšlo, postavíme novou kapličku na základech původní, a to na cestě z Brtníků do Vlčí Hory,“ dodává Václav Hieke.