Opilý řidič v náklaďáku třikrát boural, trefil se i do kříže s Kristem

Padesátiletý šofér v zatáčce zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy a vjel do protisměru. Tam náklaďák narazil do stromu, kterému ulomil větve. Pak se mu ještě „připletla do cesty“ svislá dopravní značka, kterou poškodil.



„Podle našeho zjištění řidič dál pokračoval v jízdě. V Minicích se chtěl otočit, ale při manévru narazil do kříže s figurou Ježíše, který ulomil,“ popisuje lounská policejní mluvčí Irena Pilařová.

Přivolaná hlídka dopravní policie dala řidiči dýchnout a naměřila mu 1,79 promile alkoholu. Muž putoval rovnou do policejní cely.

Když vystřízlivěl, sdělil mu vyšetřovatel podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to může jít až na tři roky za mříže.