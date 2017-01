Na Mostecku se po čtvrt roce opakují senátní volby

Kandidáti do Senátu Jiří Biolek nezávislý za STAN, 67 let, primář dětského oddělení Nemocnice Most

Alena Dernerová nezávislá za SD-SN, 58 let, dětská neuroložka

Jiří Fiala nezávislý za Stranu zdravého rozumu, 53 let, nezávislý publicista Libuše Hrdinová

ODS, 49 let, ředitelka základní školy

Josef Nétek KSČM, 63 let, správce budov

Jiří Maria Sieber Řád národa, 57 let, herec, spisovatel, majitel realitní agentury

Jiří Šlégr nezávislý za ČSSD, 45 let, předseda představenstva HC Verva Litvínov

Zbyněk Vodák nezávislý za TOP 09, 50 let, stavební inženýr

Roman Ziegler ANO, 44 let, ředitel základní školy