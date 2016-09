Studentům se nelíbila učebnice anglického jazyka, tak napsali vlastní

Oba gymnazisté se do tvorby učebnice pustili před dvěma lety, kdy nastoupili do druhého ročníku„Dostali jsme učebnici, která je psaná v češtině. To nás demotivovalo. Řekli jsme si, že to zkusíme jinak,“ říká osmnáctiletý Kočan.



„Současný systém výuky cizích jazyků je zkostnatělý a hlavně české učebnice angličtiny nejsou příliš zdařilé. Záleží hodně na učiteli, jak dokáže výuku žákům podat, aby je bavila,“ doplňuje devatenáctiletý Fiala.

„Chtěli jsme spolužákům ukázat, že angličtina není předmět, kterého se musejí bát,“ podotýkají oba. Knížka má žáky středních škol hlavně zbavit strachu z biflování cizích slovíček a frází.

Než se do psaní pustili, udělali si průzkum mezi spolužáky, jak by si představovali ideální učebnici. Pak oslovili odborníky, vysokoškolské profesory, rodilé mluvčí a navázali spolupráci s nakladatelstvím angličtiny.

Po dvou letech práce, kdy strávili 2 153 hodin u počítače, vypustili do světa učebnici Improve Yourself, která je podle nich revoluční. Jedna kniha totiž zahrnuje kompletní středoškolské učivo.

Studentům a učitelům tak stačí na všechny ročníky jedna. Díky QR kódům, které odkazují na videa BBC či CNN, navíc studenti vidí a slyší projev rodilých mluvčí. Čtečku kódů si stáhnou do mobilního telefonu.

Díky podpoře vedení kadaňského gymnázia studenti vydali 1 050 učebnic. Škola je navíc zařadila do výuky. Učí se podle ní Ondřejovi a Jakubovi spolužáci. Další školy o ní už také projevily zájem.