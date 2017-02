Starosta Hory Svaté Kateřiny zatajil vrácení dotace, přišel o funkci

„Řešil jsem to po svém. Pořád jsem věřil, že s tím ještě půjde něco udělat. Zvrátit to rozhodnutí o vrácení peněz. Psal jsem třeba ministrovi zemědělství,“ řekl Pakosta s tím, že zvažoval i variantu, že by částku uhradil ze svého.



Vše začalo už v roce 2009, kdy Lukáš Pakosta ve vedení Hory Svaté Kateřiny ještě ani nefiguroval a místostarostou byl jeho otec Petr Pakosta. Starostkou pak Eva Horáková.

Tehdy město požádalo o dotaci na výstavbu autobusových zastávek, jež měly sloužit také jako turistická odpočívadla.

Konkrétně 382 tisíc korun nakonec dorazilo o dva roky později od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Zemětřesení na radnici

Mezitím ale zažila tamní radnice menší zemětřesení. Volby v roce 2010 vynesly do čela města Lubomíra Šlapku, který však musel pouhý rok poté odejít.

Šlapka totiž upozorňoval na chyby bývalého vedení a kritizoval právě i zakázku na autobusové zastávky. Nelíbilo se mu třeba, jakým způsobem město vybralo zhotovitele.

Radniční puč vynesl do starostovského křesla Hanu Řebíkovou a do té doby opoziční zastupitel Lukáš Pakosta se stal místostarostou.

Už jako člen vedení města tak musel začít řešit problém s dotací na autobusové zastávky. SZIF totiž později provedl na základě stížnosti kontrolu a dospěl k názoru, že Hora Svaté Kateřiny jako příjemce dotace postupovala v rozporu s pravidly pro její přijetí.

„Dodali čestné prohlášení, že v souvislosti s projektem není potřeba stavební povolení ani ohlášení stavby, jenže potřeba bylo,“ sdělila mluvčí SZIF Vladimíra Dvořáková.

Zamítnutá námitka

Město se bránilo podáním námitky, byla ale odmítnuta. V létě roku 2015, kdy už byl Lukáš Pakosta necelý rok starostou, začalo řízení o vrácení dotace a loni v květnu pak vyšlo rozhodnutí o jejím navrácení. Město se proti tomu odvolalo, opět ale neuspělo. Peníze muselo vrátit.

Lukáš Pakosta o tom ale několik měsíců mlčel. Co víc, když při schvalování rozpočtu na letošní rok dostal loni na začátku prosince od jednoho ze zastupitelů dotaz, zda má město nějaké pohledávky, odpověděl, že nikoli.

Na mimořádném zastupitelstvu 19. prosince ale o svém pochybení veřejně promluvil. Uvedl, že se celou věc snažil řešit sám a že asi nedokáže vysvětlit důvody, které ho k tomu vedly. Dodal, že na dalším řádném zasedání dá svoji funkci k dispozici. To splnil.

Město dotaci vrátilo v závěru prosince. Učinilo tak ovšem po stanovené lhůtě. SZIF zatím nezahájil řízení ohledně penále. „Až se tak stane, budeme tu sumu zřejmě požadovat po Lukášovi,“ sdělila Hana Řebíková, jež se ujala postu po něm, a stala se tak opět starostkou.

Pakosta teď prý bude zemědělcem. „Mít čistou hlavu mi po té štaci na radnici přijde vhod,“ poznamenal s tím, že kdyby mohl vrátit čas, ostatní politiky by určitě informoval už dřív. „No jo, jenže to nejde a za chyby se platí,“ podotkl.