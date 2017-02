Z obchodních tepen jsou ulice prázdných výloh, centrum Teplic skomírá

Může za to nedávné otevření dvou obchodních domů v blízkosti obou ulic. Na vině však mohou být i zbytečně vysoké nájmy a špatná volba nabízeného sortimentu.

Kdo prochází centrem Teplic po delší době, nestačí se divit. Na rušné Masarykově třídě napočítá v úseku od Pivovaru Monopol k ústí Krupské ulice hned 16 prázdných nebo k pronájmu nabízených obchodů. Další výlohy zejí prázdnotou v Krupské ulici, jediné pěší zóně v centru Teplic.

Důvodem jsou nízké tržby, které vydělají sotva na nájem. „Vydělávali jsme jen na náklady. Kdyby tam člověk dělal sám, tak by to šlo, ale pokud máte ještě platit prodavačky, nedá se to ustát,“ svěřil se Zdeněk Cipriján, který v Masarykově ulici provozoval prodejnu s dětským zbožím U Cipíska.



Skončil v srpnu, Cipísek už funguje jen jako e-shop. „Lidí chodilo málo, a i když přišli, objednali si zboží přes e-shop. Byli jsme jako vzorková prodejna. V ulici se toho pozavíralo hodně, další obchody zaniknou v březnu kvůli elektronické evidenci tržeb. Vydrží jen ten, kdo je ve svém,“ soudí Cipriján.

Vliv dvou obchodních center

Ačkoli si dnes nakupující v centru města mohou připadat jako po roce 2008, kdy řadu obchodů zavřela ekonomická krize, situace je dnes výrazně jiná. Česká ekonomika šlape, lidé bohatnou. Přesto prázdných výloh přibývá.

„Na nedalekém náměstí Svobody vznikly dva velké obchodní domy, z ulice se odklonily hlavní linky MHD. To vše způsobilo pokles počtu zákazníků,“ říká majitelka obchodu s kabelkami a koženými doplňky.



Přestože na jeho výloze svítí nápis K pronájmu, obchod ještě nekončí. „Nějak to ještě zvládám. Teplice jsou ale snad zakleté,“ líčí žena.

Právě obchodní domy Galerie a Fontána k sobě stáhly velkou část zákazníků, ale i řadu obchodníků z Masarykovy i Krupské ulice. Jejich někdejší krámky osiřely a tak už i zůstaly.

„Na vině jsou podle mě dva faktory – nepružné ceny nájemného na straně majitelů nemovitostí a nedostatečná invence maloobchodu a služeb v tom, co lidem nabídnout lepšího a kvalitnějšího, kvůli čemu dají přednost Masaryčce před obchodními domy,“ nabízí vysvětlení náměstek teplického primátora Hynek Hanza.

Výše nájmů neklesla

Nájemné v obchodech na Masarykově třídě podle něj odpovídá cenám, za které se pronajímaly ještě před výstavbou nákupních center, kdy neměli obchodníci na výběr.

„Je s podivem, že než aby majitelé obchodních prostor slevili na svých požadavcích příjmu a úspěšně prostor pronajali, tak ceny drží výš, než jsou obchodníci schopni zaplatit,“ kroutí hlavou Hanza.



V Krupské ulici bylo před pěti lety k pronájmu 100 metrů čtverečních za 80 tisíc korun měsíčně, dnes je stejný prostor prázdný už rok s nabídkou k pronájmu za 70 tisíc.



„Přitom kdyby jednotku nabídl za 40 tisíc, pravděpodobnost úspěšného pronajmutí se výrazně zvýší, protože bude konkurovat obchodním centrům,“ popisuje Hanza nepružnost realitního trhu.

Nevhodná volba sortimentu

Samo město může sledovat odliv obchodníků z některých lokalit jen zpovzdálí. Přesto se podle náměstka Hanzy řešení nabízí – kromě snížení nájemného je to zejména vhodná volba sortimentu.

„Nemůže fungovat prodej zboží určitého druhu v malém krámku vedle obchodního centra se stejným zbožím. Pokud zákazník stejnou věc koupí pohodlněji, tak se rozhodne pro obchodní dům. Když ale bude zboží kvalitní, zákazník si pro něj rád zajede i do malého krámku,“ vysvětluje.



Příkladem je Řeznictví U Kubalů v Trnovanech, kam se pro masné výrobky sjíždějí lidé z celých Teplic. „A chodili by pro ně i do Krupské, jenže tam by nájemce musel půlku měsíce vydělávat na nájem prodejem šunkového salámu,“ dodává Hanza.

Teplice však nejsou jediným městem kraje, kde pustnou kdysi rušné obchodní ulice. Celá řada prázdných obchodů je v posledních letech problémem centra Žatce, a to přímo v podloubí kolem náměstí u radnice.



Protože jde ale o historické jádro, neprojevuje se to prázdnými výlohami, nýbrž staženými železnými roletami. V Děčíně zase zmizely desítky obchodů z kdysi výstavních Podmokel. Nahradily je vietnamské večerky a herny.