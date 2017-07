Půl roku beze stopy. Policie nejspíš případ ztracené Michaely odloží

„Pokud bude případ odložen s tím, že už ve vyšetřování nedojde k žádnému posunu, i přesto tuto věc bude mít někdo stále na starosti. Kdykoli tak můžeme případ znovu otevřít,“ vysvětluje policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.Michaela 11. ledna nedošla do školy. Matka nahlásila její zmizení týž den v podvečer (blíže k tomu zde).

Žena ten den šla v pět ráno do práce a podle svého tvrzení nekontrolovala, jestli je dcera doma. Dívčin telefon byl podle kriminalistů naposledy aktivní předešlý večer, tedy 10. ledna.

Bez úspěchu psi i dobrovolníci

Na případu ztracené Michaely začal den po jejím zmizení pracovat speciální, více než dvacetičlenný tým policistů. Kriminalisté vyslechli desítky lidí, prohlédli stovky hodin kamerových záznamů, prověřili desítky tipů od lidí.

Školačka ale zmizela neznámo kam. Najít cokoli, co by mohlo policisty nasměrovat, nepomohli ani speciálně vycvičení psi. Do pátrání po Michaele se zapojovala i řada dobrovolníků. Všechny pokusy ovšem selhaly.

Policie od začátku pracovala se dvěma verzemi - že Michaela odešla z domova sama nebo že se stala obětí trestného činu.

„V tuto chvíli nemáme žádné nové informace, které bychom mohli veřejnosti sdělit. Na případu pohřešované Michaely Muzikářové pracuje zúžený speciální tým,“ upřesnila v pondělí Hyšplerová.

Tělo nenalezeno v lesích ani na skládce

Zlom v případu nastal, když se partner dívčiny matky Otakar S. oběsil na Plzeňsku, kde bydel (více o tom zde). Právě tento muž byl pro kriminalisty podezřelý číslo jedna. Michaela o něm před časem na sociální síti uvedla, že ho nemá ráda.

Muž čelil obžalobě za pohlavní zneužívání jiné dívky, případ ale ústecký soud nestačil projednat. Zda jednoruký Otakar S. Michaelu někam odvezl a ublížil jí, se ovšem neprokázalo.

Policisté kvůli tomuto podezření několikrát pročesávali okolí Kralovic na severu Plzeňského kraje. V tamních lesích pátrala nejprve pořádková jednotka, později se na místo opakovaně vrátili kriminalisté se psy.

Policie prohledávala i ústeckou skládku, ani tam ale dívčino tělo neobjevila (psali jsme o tom zde). V jakém stadiu je po šesti měsících policejní vyšetřování, není možné z oficiálních zdrojů zjistit.

Pravděpodobně poslední videozáběry s Michaelou Muzikářovou: