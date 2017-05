Nejvyšší soud zrušil rozsudky v korupční kauze soudců z Litoměřic

Díky oběma soudcům se například dostal na svobodu muž odsouzený na 6 let za leasingové podvody. Polovinu z trestu si odseděl ve vazbě. Soudci pak podle obžaloby urychlili podmínečné propuštění a odsouzený do vězení nemusel nastoupit. Knotek za to podle spisu dostat 30 tisíc korun, Jelínek lahev whisky (více o tom zde).