Do Mostu míří filmaři, hledají komparz pro nový komediální seriál

Do seriálu Most hledají filmaři komparz i neherce do epizodních rolí ve věku od 10 do 70 let. Konkurzy se konají 16. a 17. června vždy od 10 do 18 hodin v mosteckém kulturním domě Repre. Natáčet se začne v srpnu.



„Hledáme Čechy i Romy, a nemusí být jen z Mostecka. Účast na natáčení je honorovaná,“ upřesnil podmínky náboru Petr Nezval, vedoucí produkce České televize.

Za seriálem Most stojí autorská dvojice Petr Kolečko a Jan Prušinovský, jejichž společným dílem je i úspěšná série Okresní přebor. Most bude natáčením žít zhruba do listopadu.

„S filmaři z České televize a Filmovou kanceláří Ústeckého kraje jednáme už od loňska. Jejich zájem o naše město nás těší a s netrpělivostí očekáváme výsledek jejich práce,“ komentoval událost primátor Mostu Jan Paparega.

V září se bude točit na Ústecku

Další film, Úsměvy smutných mužů, režíruje Dan Svátek. „Točit se bude v září na různých místech kraje, zejména pak v Ústí nad Labem. I v něm dostanou obyvatelé regionu příležitost si zahrát,“ sdělila mluvčí kraje Lucie Dosedělová

Filmový štáb se totiž chystá použít živou scenérii během Mattoni 1/2Maratonu. Každý, kdo si letos ústecký půlmaraton zaběhne, se tak vlastně stane jedním z herců (psali jsme o tom zde).

„Jsme rádi, že se nám podařilo do našeho kraje dostat další filmy. Tímto také žádáme obyvatele, aby byli připraveni na možná dopravní omezení a uzavírky některých ulic,“ uvedl krajský radní pro cestovní ruch Zdeněk Matouš.