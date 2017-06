Čůrejte vsedě, nařídila radnice pánům. Nařízení neuniklo ministerstvu

V nařízení, jež má veškeré úřední náležitosti, doslova stojí: Vadné používání toalet vestoje způsobuje značné zamokření podlahy, tekutiny se rozšlapou „čvachta“ se roznáší všude. Poté my, muži, vypadáme jako čuňata.



„Byl to vtip. Nejde o oficiální dokument, neprošlo to zastupitelstvem, nic takového,“ vysvětluje košťanský starosta Tomáš Sváda.

Připouští však, že nejde o fotomontáž, ale že skutečně lidé na radnici takový dokument sepsali a že se na něm sám podílel.

Zčásti jde o legraci, která ale má neveselý základ. „Ty pánské toalety, to bylo něco nedůstojného. Neustále tam někdo chodil a čůral vedle. Několikrát jsem radši ani nešel dovnitř, když jsem to viděl, to se fakt nedalo,“ přiznává Sváda.

Dokument zafungoval, na WC je čisto

Lidé z radnice pověsili listinu 23. května na pánské toalety a záhy se z toho stala politická věc. „Někdo z opozice, asi vím, kdo, ale nebudu prozrazovat, lejstro ofotil a zveřejnil,“ kroutí hlavou starosta.

Dokument, který se na sociální síti rychle šířil, se tak dostal až k ministerským úředníkům.

„Volali mi z resortu vnitra z Prahy a ptali se, co to má znamenat. Když jsem jim vše vysvětlil, pobavilo je to. Ale také poznamenali, možná v nadsázce, že je to dobrý nápad,“ usmívá se starosta.

Ať už bylo toto nařízení míněné vážně či ne, na radničních záchodech zafungovalo. „Nevím, jestli si pánové sedají nebo si dávají pozor, ale teď už je tam čisto,“ podotýká první muž Košťan.