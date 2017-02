Obchodní dům v Mostě zrušil lavičky, přitahovaly dětské gangy

„Dcera se šla s kamarádkami podívat do obchodů v Centralu. Koupily si bubble tea, prohlížely si oblečení a knížky. Před východem se na ně přilepila partička dětí, které prý byly snad ještě mladší, tak kolem 12 let, ale bylo jich víc. Začaly děvčatům nadávat a strkat do nich,“ líčí matka čtrnáctileté školačky, paní Kateřina.

„Holky se bály, neviděly poblíž ochranku, tak šly pryč. Jenže ta partička je pronásledovala i venku, děti do nich strkaly, provokovaly, až jim vytrhly pití a polily je,“ pokračuje.

Nepříjemný útok skončil až ve chvíli, kdy její dcera vzala telefon, zavolala jí a prosila, aby pro ně přijela. Toho se parta lekla a utekla.

„Tentokrát to skončilo jen politým oblečením, ale člověk musí myslet na to, co se mohlo stát dál, jestli by je třeba ty děti nezbily nebo neokradly,“ dodala matka napadené dívky.

Obtěžování zákazníků je na denním pořádku

Nebyl to první případ, kdy skupina dětí či dospívajících obtěžovala zákazníky Centralu.

„Bohužel je to spíš pravidelné, řešíme to skoro denně. A nepotýkáme se s tím jen my, je to problém všech nákupních center v Česku,“ říká manažerka Centralu Markéta Wicherová.

„Hlavně v zimním období jsme místem, kam se tyto partičky stahují, protože nemají co dělat a na ulicích je zima,“ vysvětluje.

Mostecký Central se snaží problémům předcházet například tím, že nechal odstranit některé lavičky ve veřejných částech obchodního domu.



Původně byly určené pro unavené či čekající zákazníky, ale často je zneužívaly k vysedávání právě problémové party, které je navíc i ničily.

Terčem nadávek bývá i ostraha

I to je důvod, proč mají obchodní centra svou ostrahu. Zmíněné školačky měly smůlu, že ochranka nebyla nikde v dohledu.

„Doporučujeme v takových případech oslovit ostrahu nebo obsluhu v našem informačním koutku a požádat tam o pomoc. V nutných případech může ochranka zavolat i strážníky či policii, ale to většinou není potřeba,“ tvrdí Wicherová.

Potvrdila ovšem, že i ochranka je někdy terčem nadávek skupin dětí, jež se vyjadřují i velmi vulgárně.

Ve snaze ochránit slušné zákazníky pak čas od času dochází i k nedorozuměním. V nedávné době se například stalo, že ochranka vyvedla ven jak hlučící skupinu, tak dvě věkem podobné dívky, jež seděly hned vedle.

Ostraha se mylně domnívala, že jde také o členky party. Vedení Centralu se pak muselo omlouvat stěžujícím si rodičům.