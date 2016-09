Strážník kontroloval mládež, někdo po něm vystřelil ze vzduchovky

Událost se stala ve středu před dvacátou hodinou na sídlišti Sunn u nového nádraží. „Scházejí se tam nepřizpůsobiví obyvatelé. Naše hlídka kontrolovala pět mladých lidí, kteří seděli na zídce,“ popisuje ředitel městské policie Petr Kollár.



Diabola trefila jednoho ze strážníků do ramene. „Není jasné, zda byla střela mířená do hloučku mládeže či na strážníka. Ale terčem byl asi on, protože je to vysoký muž a na zádech měl zřetelný nápis Městská policie,“ dodává Kollár.

Střela zanechala na strážníkově pravém rameni zhruba centimetrový šrám. „Měl štěstí, že ho diabola netrefila třeba do oka,“ podotýká šéf bílinských strážníků.

Případ si převzala státní policie. „Vyšetřujeme ho jako násilí proti úřední osobě, za nějž pachateli hrozí až 6 let vězení. Žádné obvinění zatím nepadlo, víc k tomu zatím říct nemohu,“ sdělil teplický policejní mluvčí Daniel Vítek.

Policie přivítá jakékoli informace případných svědků této události. Mohou je zatelefonovat na tísňovou linku 158.