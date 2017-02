Muzeum čarodějnic „napravuje“ zlobivé, brzy půjčí i historické kostýmy

A neposlušné děti i rodiče tu zároveň napravují. „Zlobivce nedáváme do pece, ale do klece a pouštíme je ven až po napravení,“ usmívá se čarodějnická teta Agáta, průvodkyně Věra Stejná. „Ti hodní se u nás ale bát nemusí,“ ujišťuje.

Čarodějnice s bradavicemi na obličeji a dlouhými drápy tu prý ale neproměňují každého na potkání v kámen, myš ani ropuchu.



Návštěvníci se podle ní naopak přesvědčí, že čarodějnice nejsou jenom zlé babizny, ale i zajímavé bytosti, které umí pobavit a rozesmát.

„Představa čarodějnice coby ošklivé a zlé stařeny není vždy zcela správná. My tu jsme především okouzlující moudré vědmy, zkušené čarodějnice znalé slastí i strastí života, a nikoho tu neděsíme k smrti,“ přibližuje Stejná.

Překvapení nakonec

Muzeum čarodějnic v Kadani funguje od roku 2014 a nachází se v Domě U Slunce na Mírovém náměstí vedle radnice.

Vstupuje se do něj dveřmi, nad kterými visí koště se sedadlem. „Je funkční, ale nelétám. Koště jako dopravní prostředek na silnici nesmí,“ vysvětluje čarodějnice. Prohlídka zabere 45 minut.

„Začínáme v malé galerii čarodějnic, kde dětem vyprávíme o prvopočátcích čarodějnictví. Čarodějnice byly vždy ženy, které uměly něco navíc – znaly toho hodně o přírodě, bylinkách, kamenech, léčení zvířat i lidí. A právě pro tyto znalosti se jich hlavně muži báli a udělali z nich ošklivé babizny,“ říká Stejná.

Další kroky zavedou návštěvníky do pravěké jeskyně s nástěnnými malbami. Poté nahlédnou do útulné komůrky čarodějnic, do alchymistické dílny a končí se v čarodějnické škole.

Ta přitom není jenom pro děti. Je pro všechny návštěvníky bez rozdílu věku. Naučí se tu základy čarodějnické abecedy, prozkouší si je tu ze základních vědomostí a dovedností.

A na ty nejzdatnější potom čeká překvapení. Jaké, to Stejná alias teta Agáta neprozradila.