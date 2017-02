Vyhrál na automatech a prostitutku odmítl, tak ho lupiči zmlátili

„Poškozený se dal v herně do řeči s třicetiletým a devatenáctiletým mužem, kteří se znali, pak se k nim připojil ještě třiapadesátiletý návštěvník podniku. Ani jednoho z nich výherce neznal,“ líčí policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Trojice nejdřív výherci nabídla za peníze dámskou společnost, ale muž to odmítl a šel domů. Lupiči se za ním vydali, venku ho znovu oslovili, ale muž je ignoroval.

„Následně ho nejstarší z nich fyzicky napadl a snažil se mu dostat do kapsy kabátu. Do útoku se zapojil i třicetiletý Mostečan, který do muže strkal,“ popisuje mluvčí.

Při napadení muži upadla krabička s novým mobilem, kterou nejmladší z lupičů zvedl a s třicetiletým komplicem utekli.

Trojici pachatelů hrozí deset let

Nejstarší z trojice zůstal na místě a stále se snažil zmocnit výhry. Napadenému při šarvátce vypadla z kapsy peněženka, kterou před útočníkem nakonec ubránil. Začal na ulici křičet a lupič uprchl.

Zraněný muž musel k lékaři na ošetření. Policie trojici pachatelů zadržela a obvinila z loupeže. Dva starší muži skončili ve vazbě.

Všichni tři byli už v minulosti trestaní. „Nyní jim hrozí až deset let vězení,“ dodává Světláková.