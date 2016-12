S přáteli oslavím Vánoce, vás proklínám, píše muslimka Islámskému státu

„Nás nezastrašíte tím, že vjedete kamionem do davu lidí, nejste tím hrdinové,“ reagovala dívka na pondělní teroristický útok na vánočních trzích v Berlíně (vyšetřování sledujeme zde).



„Svým přátelům popřeju veselé Vánoce, ačkoliv jste se jim snažili ukrást tu radost. Dám jim dárek a zazpívám si s nimi koledy,“ dodává v dopise adresovaném organizaci ISIS.



Ve svém textu vyjadřuje víru, že nad zlem Islámského státu zvítězí dobro a podotýká, že bude mezi prvními muslimy, kteří se proti ISIS spojí.



Píše také, že nikdy nepřestane mít ráda svou nejlepší kamarádku křesťanku a že nezapomene na Žida, který jí podal s mírem a úsměvem ruku.



„Přestaňte mít na seznamu obětí lidi, kteří mi dopřáli svobodu, byli ke mně tolerantní a spravedliví. Nechci se po každém vašem zločinu dívat, jak se mě děti bojí právě kvůli vám,“ vzkazuje ISIS studentka chodící v hidžábu.

Stovky diskutujících

Na její příspěvek na Facebooku reagovaly už stovky lidí. A diskutujících neustále přibývá. Tereza Halouzková například uvádí, že ji dlouho nic tak nedojalo. „Jste úžasná a statečná žena,“ vzkazuje teplické studentce.



Ve stejném duchu se přidává i Aleš Kabela. „Kéž by se tak projevovalo co nejvíc muslimů,“ uvádí. Zároveň ale pochybuje, že otevřený dopis bude mít na adresáty nějaký dopad. „Ale gesto je to pěkné,“ dodává Kabela.

Ne každý však vstřícnost muslimky Ghalebové vítá. „Hezké, dojemné, ale pozdě. Své šance jste totálně projeli svou zbabělostí pevně stát společně s námi za evropskými hodnotami, za kterými jste přišli,“ namítá na sociální síti třeba Radek Liška.

Sklízí pochvaly, ale i nadávky

Jméno Eman Ghalebové není v Teplicích neznámé. Loni se výrazně zasadila o utlumení protiarabských vášní ve městě, do nějž muslimové jezdí do lázní (psali jsme o tom zde). Sklidila za to pochvaly, ale i výhrůžky a nadávky.

Letos v dubnu zaplavily počítač ředitele teplického gymnázia Zdeňka Bergmana desítky mailů s výzvou, aby vyhodil ze školy muslimskou studentku, která podle pisatelů představuje nebezpečí pro ostatní žáky (více o tom zde).



Bergman vyloučení Ghalebové stejně jako kohokoli jiného na základě víry rezolutně odmítl. Spolužáci Eman vzápětí natočili video na její podporu (blíže k tomu zde).