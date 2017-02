Mučitel z Krupky je znovu souzen, tentokrát za dvě ozbrojené loupeže

V prvním případě podle obžaloby v nočních hodinách ukradl mobil šestnáctiletému chlapci. Přistoupil k němu v čekárně hlavního vlakového nádraží a chtěl, aby mu hoch telefon půjčil (psali jsme o tom zde).



Chlapec to nejdříve odmítl, pak ale svolil. Bady poté s telefonem odešel a odmítal ho vrátit. Hoch pak obžalovaného na jeho výzvu následoval až do Předlic, kde Bady i s mobilem zmizel.

„V jednu chvíli obžalovaný poškozenému vyhrožoval nožem, že nemá problém ho podřezat,“ popsal státní zástupce Jan Orsák.

Druhý čin jsem nespáchal, tvrdí

Jen o den později Bady podle žalobce útočil téměř na stejném místě. U ústeckého nádraží přišel k osmnáctiletému mladíkovi a chtěl jeho tablet.

„Následně vytáhl nůž a bránil mladíkovi v odchodu. Několikrát ho udeřil. Poškozený ve snaze o útěk přeskočil zídku a tablet mu vypadl. Obžalovaný mu pak znovu hrozil nožem a tablet sebral,“ pokračoval státní zástupce.

Bady před soudem odmítl vypovídat, odkázal na výpověď, kterou poskytl policii. V té se přiznal k ukradení mobilu. Podle něj se vše odehrálo jinak.

„Ten kluk chtěl sehnat trávu a já mu řekl, ať mi půjčí mobil, že zavolám dealerovi. Už jsem mu ho nevrátil. Nevím, co mě to napadlo. Lituji toho,“ řekl a dodal, že druhý čin nespáchal.

Zachytily ho však bezpečnostní kamery. „Možná jsem tam byl, ale to neznamená, že jsem to spáchal,“ podotkl obžalovaný.

Buďte spravedlivá, řekl soudkyni

V průběhu jednání se Bady obrátil k soudkyni se slovy: „Paní soudkyně, nechci o vás pochybovat, ale chci vás poprosit, aby ten soud byl spravedlivý. Musíme si tu říkat pravdu“.

Řekl to po té, co v jednací síni promluvil svědek – brigádník ze zastavárny, do které měl Bady přinést ukradený tablet. Směrem k němu pronesl, aby nelhal.

V roce 2010 Nikolas Bady se svým kumpánem podle policie mučil zmíněného dvanáctiletého hocha několik hodin. Po opakovaném znásilnění, do něj kopali a také ho zahnali do potoka (blíže k tomu zde).

Tenkrát ještě nebyl Bady plnoletý, a tak skončil ve Výchovném ústavu v Chrastavě, odkud ho kvůli nezvladatelnosti přeložili do Boletic. Odtud ale více než desetkrát utekl.

Za to byl následně kvůli maření úředního rozhodnutí odsouzen k ročnímu vězení. Znovu ale uprchl a nástupu do výkonu trestu se přes rok vyhýbal (více o tom zde). Vězení opustil právě loni.

Soud bude pokračovat v březnu. Badymu hrozí až deset let za mřížemi.