Motorkář ujel při kontrole strážníkům, jednoho z nich pak chtěl srazit

Na motorkáře, který večer jezdí po návsi a dělá rámus, strážníky upozornili obyvatelé obce. Strážníci řidiče zastavili a čekali, až jim ukáže doklady. Muž jim však v nestřeženém okamžiku ujel.



„Na návsi bylo v tu chvíli několik opilých lidí, které strážníci usměrňovali, a toho motocyklista využil. Nasedl na stroj a sjel z kopce na volnoběh,“ líčí policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Když pak motorku nastartoval, náhle ji otočil a jel přímo na strážníka, který musel uskočit. Protože řidič nereagoval na výzvy k zastavení, strážníci ho předjeli a postavili mu do cesty služební auto.

„Narazil do zadní části jejich vozu a sjel s motorkou do příkopu,“ popisuje Světláková. Přivolaná státní policie motorkáře zadržela a umístila do cely.

„Muž odmítl dechovou zkoušku i vyšetření v nemocnici. Je stíhaný na svobodě a hrozí mu až šest let vězení,“ dodává mluvčí.