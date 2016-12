Zloděje prozradila jízda na speciální tříkolce. Nedokázal říct, odkud ji má

„Vymýšlel různé způsoby, například uvedl, že si ji půjčil od neznámého muže,“ uvedla mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Ve skutečnosti ale tříkolka zmizela ze zahradního domku, spolu s různým nářadím a také botami. Ty měl muž dokonce při zastavení policií na sobě. „O nich hlídce tvrdil, že je koupil na burze,“ podotkla Světláková.

Následně se vyšetřováním zjistilo, že tohle nebyla zdaleka jediná krádež třicetiletého muže z Litvínova, Policie ho viní z několika dalších s celkovou škodou 286 tisíc korun. Všechny se staly v druhé polovině listopadu

„V obci Záluží vnikl do prodejního stánku a odcizil zde cigarety, tabákové výrobky, sladkosti, výherní losy, sim karty a finanční hotovost, vše v celkové hodnotě 206 tisíc korun,“ popsala mluvčí

Další škodu podle policie způsobil v Mostě, a to ve výši až 80 tisíc korun. Zde se vloupal kupříkladu do panelového domu a ze sklepních kójí odcizil tři jízdní kola. Dostal se i do prodejního stánku na Matyldě, odkud odnesl cigarety, alkohol, peníze a další věci.

Po zadržení byl muž obviněn z přečinů krádeže vloupáním, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. „Poté, co policisté muže v souvislosti s krádeží tříkolky zatkli, skončil ve vazbě. Pachateli, protože je recidivista, hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ doplnila Světláková.