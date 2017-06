Mimořádně brutální případ, popsal žalobce ubití bezdomovce mladíky

Ke krajskému soudu v úterý přivezla mladíky eskorta z litoměřické vazební věznice. Snažili se ukrývat tvář. Nikdo z rodiny je podpořit nepřišel.

„Je to první tak brutální případ mladistvých, který žaluji,“ přiznal před zahájením hlavního líčení dozorující státní zástupce Jan Veselý.

Na pětačtyřicetiletého bezdomovce dvojice útočila v září ve střekovské zahradní chatce, v níž zhruba dva týdny přespával.

Dotyční na něj podle žalobce nejdříve hodili zapálené noviny a pak muže, který ležel na zemi, kopali do hlavy a hrudníku.

„I přes nářek a prosby poškozeného, ať ho nechají být, i nadále v kopech, úderech a dupání na hlavu a horní části těla pokračovali,“ píše se v obžalobě.

Přelomili o muže dřevěné desky

Zběsilý útok prý trval několik desítek minut, mladíci bezdomovce mlátili i dřevěnými deskami a to takovou silou, až se přelomily.

Výčet zranění muže je velmi dlouhý a zasahuje celé tělo. Poškozenému způsobili krevní výrony v mozku, otok mozku, zlomeniny dvou žeber, velké krevní výrony v mezižebří i na hrudním koši.

„Útok pokračoval do doby, než napadený začal chroptět a ztratil vědomí,“ popisuje obžaloba. Napadený následně zemřel.

„Byl to výborný chlap, bezdomovcům pomáhal, krmil je. Měřil dva metry, kdyby byl na nohou, tak by se umlátit nenechal,“ prohlásil tehdy přítel oběti Jiří Česal.



Nejméně další dvě napadení

Policisté zjistili i nejméně další dva útoky na lidi bez domova. Dozorující státní zástupce Jan Veselý upozornil, že ve všech případech šlo o násilné jednání vůči ústeckým bezdomovcům, jež vyvrcholilo vraždou.

„S ohledem na dosud provedené důkazy lze konstatovat, že se pro mladistvé jednalo o jistý druh odreagování, zábavy a získání určitého postavení v rámci sociální skupiny,“ prohlásil už dříve Veselý.

„Jsou obžalovaní z jedné dokonané vraždy, jednoho dokonaného ublížení na zdraví a jeden z mladistvých také z pokusu těžkého ublížení na zdraví,“ podotkl žalobce.

„Protože jde o mladistvé, nemohu se k případu vyjadřovat,“ řekl obhájce jednoho z obžalovaných Aleš Dostál.

Útoky křeslem i kusem betonu

Loni v létě podle něj zaútočili na spící bezdomovkyni, která přebývala v garáži, dřevěnými částmi křesla a přivodili jí těžké poranění hlavy.

Jeden z obžalovaných spolu s jinými kumpány podle státního zástupce na jaře napadl dalšího muže bez střechy nad hlavou. Házeli po něm kameny a štěrk a vzápětí desetikilový kus betonu. Muž vyvázl bez vážného zranění jen proto, se ukryl za pneumatiku.

S ohledem na věk obžalovaných jsou všechna líčení, nařízená až do konce tohoto týdne, neveřejná. Veřejné bude podle mluvčí krajského soudu Marcely Trejbalové až vyhlášení rozsudku.

Mladíci jsou stíhaní v nejpřísnějším paragrafu trestního zákona. Dospělému pachateli by za takový skutek hrozil až výjimečný trest. V případě mladistvých je to ale trest nižší, čeká je nanejvýš 10 let vězení.