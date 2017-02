Nejlepší nákyp je od Kazašky z Ústí, vyhrála s ním mezinárodní soutěž

Suroviny:

50 g kulatozrnné rýže



120 ml mléka, 80 ml kokosového mléka

2 g skořice

10 ml javorového sirupu

4 čerstvé maliny

60 g čerstvých hrušek a jablek a sušených meruněk

20 g třtinového cukru

20 g žloutků

50 g bílků

10 g másla

60 ml smetany na šlehání

rum na namočení sušených meruněk

Na ozdobu:



pekanové ořechy v karamelu

smetanovo-jogurtová zmrzlina

čokoládová pěna

ovoce

Postup:

Rýži dáme do kokosového a obyčejného mléka a vaříme ji do změknutí. Nakrájíme si ovoce na malé kostičky, maliny necháme celé. Do uvařené rýže zamícháme třtinový cukr, javorový sirup, žloutky smíchané s rozpuštěným máslem a lžičku rumu. Vyšleháme bílky a část (zhruba polovinu) lehce vmícháme do ochucené rýže. Do formiček o průměru maximálně 10 cm z poloviny vymazaných máslem dáme rýži, poté nakrájené ovoce a maliny a opět rýži, a to až pod okraj formičky. Na povrch do každé formičky nalijeme tekutou smetanu. Pečeme při 180°C asi 8 minut, vyndáme z trouby a lžící navrstvíme zbylé ušlehané bílky. Povrch jemně posypeme moučkovým cukrem a dopečeme dozlatova. Podáváme s ovocem, pekanovými ořechy v karamelu, čokoládovou pěnou a smetanovo-jogurtovou zmrzlinou.

Pozn.: recept je na 4 porce