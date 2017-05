Peltova kauza ohrozila i mistrovství veslařů. Přípravy platí z rezervy

„Kdyby se mistrovství nekonalo, byla by to kolosální ostuda. Opravdu to ale bylo ve hře,“ řekl Dušan Macháček, šéf Českého veslařského svazu.

Organizace se dotkla kauza možného ovlivňování státních dotací pro české sportovce, s níž veslování paradoxně nemá nic společného.

Boss fotbalové asociace Miroslav Pelta a dnes již bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová měli podvodně rozhodovat o přerozdělování stovek milionů korun. Oba policie obvinila a jsou ve vazbě (psali jsme o tom zde).

Ministryně Kateřina Valachová, jež se nakonec rozhodla podat demisi, ale preventivně stopla vyplácení peněz. „Program týkající se dotování sportovních svazů bude zrušen a znovu zopakován,“ uvedla v pondělí.

S penězi se u nás čeká do poslední chvíle, kritizuje šéf svazu

Svaz chtěl po ministerstvu na pořádání šampionátu 16,5 milionu korun. Resort přislíbil, že mistrovství patří do akcí s vysokou prioritou a peníze budou.

„Připravena je mimořádná finanční podpora pro významné sportovní akce jako mistrovství Evropy a mistrovství světa,“ stojí v tiskové zprávě ministerstva. Jiné vyjádření se MF DNES do uzávěrky vydání nepodařilo získat.

„Nezbývá nám než tomu věřit. Otázkou ale samozřejmě je, kdy peníze dostaneme. Určitě ne před akcí. Přípravy přitom vrcholí. Zároveň ale potřebujeme platit hotely, dopravu... Budeme se s tím muset nějak popasovat. Využijeme třeba naše rezervy,“ doplnil šéf svazu Macháček.

Jiné podezřelé dotace v kraji Junior Teplice Miroslav Pelta dle policie zajistil dotaci 10 milionů korun pro fotbalový klub Junior Teplice na výměnu umělého trávníku. Klub peníze neměl dostat, protože v žádosti o dotaci byly chyby. Díky náměstkyni ministryně školství Simoně Kratochvílové ale prošla kontrolou. Peltovi údajně nebyla dotace pro Junior lhostejná, protože v klubu působí syn Rudolfa Řepky, Peltova kolegy z fotbalové asociace. Řepka i klub pochybnosti odmítli. Hřiště ve Varnsdorfu Skoro 5 milionů korun mělo zamířit do Varnsdorfu, Peltova rodného města. Peníze chtěla radnice, která vlastní varnsdorfský stadion, na rekonstrukci dvanáct let staré umělé plochy. Pelta o Varnsdorfu podle policistů mluvil jako o srdeční záležitosti s tím, že je ochotný oželet i dotace pro Jablonec nad Nisou, kde žije nyní. Vedení města odmítá, že by s Peltou dotaci řešilo.

„Jakmile se o té kauze začalo mluvit, věděl jsem, že bude problém. V jiných zemích je běžné, že peníze na takovou akci jsou dlouho dopředu, u nás se bohužel čeká a do poslední chvíle se žije v nejistotě. A když pak dojde k něčemu takovému, nastane obrovský problém,“ poznamenal Macháček.

Jak se světovým šampionátem

V Račicích se má letos, konkrétně ve druhé polovině srpna, konat ještě jedna vrcholná akce, a sice mistrovství světa v rychlostní kanoistice.

Také na Svazu rychlostních kanoistů bedlivě sledují vývoj celé situace. Organizace požádala o 15 milionů korun, tedy o třetinu nákladů na pořádání šampionátu. Vzhledem k prohlášení ministerstva i pozdějšímu termínu konání jsou ale optimističtější.

„Konání světového šampionátu v ohrožení není. Sama ministryně řekla, že takováto akce podporu mít bude. Resort si na tohle dá pozor, jinak by to byl skandál. Přípravy jsou v plném proudu,“ sdělil Jan Boháč, předseda Svazu rychlostních kanoistů.