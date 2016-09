Přesunutý kostel v Mostě bude na známkách. Chystá se jich milion

„Vypracováním výtvarného návrhu chystané poštovní známky s motivem mosteckého děkanského kostela byl pověřený akademický malíř Jan Kavan,“ uvedl předseda spolku Petr Fišer.

Slavnostní odhalení známky je i s doprovodným programem pro zájemce naplánované na červen příštího roku. Například loňské představení známky k Moldavské dráze přilákalo 11 tisíc účastníků.



Poštovní známky jsou podle Fišera atraktivní možností prezentace. „Jsou nejen výplatními ceninami, ale i díly užitého umění, které reprezentují různá pozoruhodná témata doma i v zahraničí. Ani v době elektronické a mobilní komunikace zájem o poštovní známky neupadá,“ říká předseda spolku.

Že se na nové známce má objevit právě mostecký kostel, má hned několik důvodů. Už jenom jeho moderní historie je jedinečná. Přestěhování historické stavby o téměř kilometr dál se zapsalo do Guinnessovy knihy rekordů. Příští rok to navíc bude 500 let, co se kostel začal stavět.

„Kostel v Mostě je unikátní jak svou architekturou, tak i jedinečnou moderní historií - přesunem kvůli uhelné těžbě, k němuž došlo v roce 1975. I jeho vznik je mimořádný. Připomíná historii vzniku Národního divadla, protože na kostel v Mostě se skládali lidé z celé země ve velké sbírce,“ připomněl Fišer.

Oslava se bude týkat i stavitele

Doprovodný program se příští rok v létě bude týkat i stavitele kostela, jímž byl Jakub ze Schweinfurtu, před půl tisíciletím významný muž.

Stavitel pracoval i na stavbě mimořádně cenného kostela sv. Anny v saském Annabergu, což je nejvýznamnější pozdně gotický halový kostel v Německu, a podílel se též na vybudování Vladislavského sálu Pražského hradu.

Známek s mosteckým kostelem má Česká pošta vydat milion, výtvarný návrh bude známý na konci letošního roku.

S Kavanem na něm bude umělecky pracovat Miloš Ondráček, jenž vytvoří rytinu nutnou pro samotný tisk známky.

Vedle obou umělců, České pošty a Českojiřetínského spolku se na přípravě známky podílí správa kostela, který patří Národnímu památkovému ústavu.

Jedna schůzka tvůrců známky proběhla v kostele v červenci, další setkání se uskuteční v příštích měsících.