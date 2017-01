Vrah je opět u soudu. Když se vyhýbal vězení, přepadl podle žalobce ženu

Ženu Oračko podle obžaloby přepadl 12. prosince 2015 mezi druhou a třetí hodinou ráno v ulici mezi mosteckým aquadromem a střední průmyslovou školou.



„Obžalovaný ženu udeřil pěstí do obličeje, až upadla na zem, a následně se s ní začal přetahovat o kabelku,“ popsal čin státní zástupce Petr Pánek.

Tašky se podle jeho slov nakonec zmocnil, prohledal ji a ukradl z ní peněženku s platební kartou a několika stovkami korun a pouzdro s náušnicemi. Pak se dal na útěk.

Přepadená žena utrpěla poranění hlavy a pravého kolene. Několik týdnů byla v pracovní neschopnosti.

„Chtěla jsem volat o pomoc, ale on výhrůžně zvedl ruku, tak jsem to radši neudělala. Dívala jsem se mu přímo do očí. Vůbec nic neříkal. Prosila jsem ho, ať mě nechá žít,“ vypověděla přepadená žena.

Té paní je mi líto, ale já to nebyl, řekl Oračko

Po útěku pachatele vběhla na hlavní silnici, kde se jí podařilo zastavit taxík. Jeho řidič pak společně se zákaznicí, kterou vezl, přivolali policii.

Oračko, jemuž za tento skutek hrozí až deset let vězení, před soudem vinu odmítl.

„Nic takového jsem neudělal. V té době jsem vůbec nebyl v Mostě. Mám svědky, kteří to dosvědčí,“ tvrdil.



„Té paní je mi líto, ale já to nebyl. Tehdy se po mně pátralo a já něco takového neměl zapotřebí. Ta paní lže,“ řekl Oračko, který byl v minulosti trestaný už několikrát, většinou za krádeže.

V Mostě žije jeho sestra. Oračko ale řekl, že se s ní nestýká.

Nevyšel jsem z bytu, tvrdí obžalovaný

Oračko tvrdí, že se v době přepadení zdržoval v bytě v Trmicích, z něhož prý nevycházel. Po Oračkovi tehdy pátrali i policisté v zahraničí. Vězení se vyhýbal několik měsíců (psali jsme o tom zde).



Po ubodání družky totiž nemusel do vazby a soud ho tam neposlal ani po vynesení rozsudku (o vraždě družky zde). Policie ani státní zástupce vazbu nepožadovali. Do vězení Oračko nakonec nastoupil sám loni v březnu.



Přepadená žena je přesvědčená, že to byl Oračko, kdo ji přepadl. Poznala ho prý na základě fotografie, která se několik dní po přepadení, tedy v době intenzivního pátrání po Oračkovi, objevila v televizní zpravodajské relaci.



„Poznala jsem ho podle těch hlubokých očí. Jeho pohled byl takový... Nevím, jak to popsat,“ řekla.

Soud bude pokračovat v dubnu. Vypovídat bude ještě několik svědků, zejména Oračkovi příbuzní.