Zmizelou dívku zavraždil matčin partner, má podle serveru jasno policie

„V pondělí 31. července 2017 bude stanoven přesný termín dlouhodobě naplánované tiskové konference, na které bude veřejnost informována, v jakém stádiu se případ pohřešované Michaely nachází,“ uvedla mluvčí ústecké policie Šárka Poláčková.

Policie od začátku pracovala s několika verzemi - například že Michaela odešla z domu sama nebo že se stala obětí trestného činu. Teď už se ale podle zjištění iRozhlas.cz kloní jen k verzi poslední.

„Nejpravděpodobnější verzí se jeví ta, že pachatelem únosu je Otakar S. Pohřešovaná s ním odešla dobrovolně, buď pod nějakou legendou, nebo protože spolu byli domluvení a během únosu došlo k nešťastné události, která vedla k její smrti,“ píše se v policejním materiálu. „Těla se zbavil do prvního výslechu, tedy do 12. ledna 3.15 hodin,“ konstatuje dále dokument, který má server k dispozici.

Podle vyšetřovatelů dívku muž před jízdou omámil léky na spaní. Zjistili totiž, že již v minulosti je obdobně podal hned několika ženám.

„Uspával je lékem Hypnogen a poté na nich vykonával sexuální praktiky, které odmítaly – ženy o tom nevěděly, ve výsleších uvádějí, že si vzpomínají na okamžiky, kdy se probudily malátné s nepříjemnými pocity v intimních partiích,“ stojí v poznámkách.

V autě měl kružítko a nůžky

Při domovních prohlídkách našli policisté podle interního materiálu, který iRozhlas.cz získal, hned několik vodítek, které ukazují na Otakara S. V Míšině pokojíčku objevili biologické stopy, které, jak se později ukázalo, patřily právě jemu. Konkrétně se jednalo o sperma na prostěradle i čistém prádle zmizelé dívky.

Při výslechu sice připustil, že jej dívka přitahovala a v jejím pokojíku se sexuálně ukájel, ale trval na tom, že jí neublížil. „Myšlenky na ni zaháněl sexem s její matkou,“ přiznal.

Při dalším prověřování pak kriminalisté našli v jeho voze kružítko a nůžky. „Nachází se na nich DNA pohřešované, podle jejich spolužáků patřily jí,“ oznamuje policejní materiál.

Trestán za majetkovou i násilnou činnost

Přítel dívčiny matky byl v minulosti několikrát trestán za majetkovou i násilnou trestnou činnost. V devatenácti letech přišel o levou ruku při krádeži elektrických kabelů.

Policie jej podrobila i vyšetření na detektoru lži a byl obžalován kvůli sexuálnímu obtěžování jiné dívky, kamarádky Michaely. Na konci ledna však spáchal v Plzni sebevraždu.

Michaela M., tehdy dvanáctiletá, zmizela 11. ledna letošního roku, kdy nedošla do školy. Matka nahlásila její zmizení týž den v podvečer (psali jsem o tom zde).

Na případu začal den po jejím zmizení pracovat speciální, více než dvacetičlenný tým policistů. Prohledávali například skládku odpadu v ústeckých Všebořicích, která se nachází v blízkosti jejího bydliště (k pátrání viz zde).

Kriminalisté vyslechli desítky lidí, prohlédli stovky hodin kamerových záznamů, prověřili desítky tipů od lidí. Najít cokoli, co by mohlo policisty nasměrovat, nepomohli ani speciálně vycvičení psi. Do pátrání po Michaele se zapojila i řada dobrovolníků. Všechny pokusy ovšem selhaly (informovali jsme zde).