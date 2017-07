Města odmítají zrušit „protivysedávací“ vyhlášku. Pomáhá nám, namítají

Zákaz vysedávání na prvcích, které k tomu vyloženě neslouží, platí například v Mostě v samém centru, v nechvalně proslulé lokalitě zvané Stovky, před vlakovým nádražím či u nákupního střediska Kahan. A platit bude i dál.

„Rozhodnutí se netýká naší vyhlášky. Ta zůstane nadále v platnosti,“ sdělil MF DNES primátor Mostu Jan Paparega.

Stejně tak zůstane zakázané vysedávání na schodech, zídkách či odpadkových koších třeba v Duchcově, Postoloprtech nebo Bílině.

„Vyhlášku rozhodně rušit nebudeme. Velmi se nám osvědčila,“ řekl místostarosta Postoloprt Václav Ibl.

„Sami od sebe v žádném případě nic rušit nebudeme. Tu vyhlášku jsme neschvalovali jen tak. Dost nám pomáhá. Její zavedení u nás kvituje spousta lidí,“ reagoval také starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.



Není to přímý apel, ale doporučení, vzkazuje soud

Města s čerstvým rozhodnutím Ústavního soudu, jímž minulý týden vyhověl návrhu ombudsmanky Anny Šabatové, nesouhlasí. Soud svůj verdikt odůvodnil tím, že sezení jako takové není přestupek (psali jsme o tom zde).



„Například prosté sezení na veřejně přístupném schodišti nemůže narušit veřejný pořádek žádným ze způsobů, kterými obě města argumentovala, třeba poškozením majetku,“ vysvětlil mluvčí soudu Vlastimil Göttinger.

Pokus o přijatelnější řešení Očekáváme více stížností od občanů, reaguje starostka Litvínova Kamila Bláhová na krok Ústavního soudu (ÚS) spočívající ve zrušení „protivysedávací“ vyhlášky. Ve městě platila od druhé poloviny roku 2013.

Překvapilo vás rozhodnutí ÚS?

V současné době musíme počkat na doručení předmětného rozhodnutí, abychom se s ním mohli detailně seznámit. Ale podle dostupných informací mohu konstatovat, že se s jeho závěry neztotožňuji. Očekáváte zhoršení situace co do veřejného pořádku?

Těžko předjímat, jak výrok ÚS budou vnímat občané, zejména pak v části Janov. Prozatím vycházím z dané skutečnosti, že zrušením části obecně závazné vyhlášky strážníci pozbyli oporu především v preventivním nástroji. Dá se nyní očekávat, že se opět zvýší počet podnětů od obyvatel k sezení na místech, kde jim bude vadit zvýšený hluk nebo omezení volného pohybu. Sezení mimo místa k tomu určená bylo předmětem diskusí občanů na každém zasedání Osadního výboru pro Janov. Budete se snažit hledat nějaké alternativní řešení ve smyslu snahy o zajištění pořádku?

Bohužel v této chvíli není možné uplatnit žádný opravný prostředek. Takže budeme muset na úrovni vedení města, rady i v zastupitelstvu otevřít debatu o tom, jak uvedenou situaci řešit. A případně nastavit preventivní opatření tak, aby byla ústavně konformní. Kolik peněz město Litvínov na pokutách na základě této vyhlášky vybralo?

Porušení této vyhlášky bylo v drtivé většině řešeno domluvou a upozorněním. Několik desítek pokut nepřekročilo částku 200 korun.

Právě spolu s tím u soudu zaznělo, že radnice, které takové zákazy také vydaly, by se tím měly řídit a samy od sebe je nyní zrušit. „Není to přímý apel na tato města, ale měla by to tak udělat,“ dodal Göttinger.



Máme citlivý přístup, zní z Bíliny

„Osobně nevidím ke zrušení důvod. Vyhláška plní svůj účel a přistupujeme k ní citlivě. Nehodláme třeba postihovat babičku, která si potřebuje odpočinout,“ přidal se starosta Bíliny a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Citlivostí a snahou o domluvu argumentují i zbylá města. I ta, kterým soud vyhlášku zrušil. „Devadesát procent případů končilo domluvou,“ popsala místostarostka Litvínova Erika Sedláčková.

Pokud radnice měst, na něž se rozhodnutí soudu nevztahuje, nechají vyhlášky nadále v platnosti, hrozí jim, že i jimi se bude Ústavní soud zabývat.

„Vystavují se riziku, že ministerstvo vnitra nebo veřejná ochránkyně práv navrhnou zrušení i v těchto městech,“ podotkl Göttinger.

O podobě soudního rozhodnutí není vzhledem k tomu z minulého týdne pochyb. „Toho rizika jsme si pochopitelně vědomi,“ dodal mostecký primátor Jan Paparega.