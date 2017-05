Patrioti chtějí zachránit cenný Mederhaus, pomoci mají evropské peníze

Z Mederhausu na náměstí 5. května trčí k nebi torza kamenných stěn, dvůr a místnosti bez střech jsou zavezené stavební sutí a odpadky.

Na první pohled to tak nevypadá, ale tento dům patří mezi první příklady městského středověkého stavitelství v zemi. Takových staveb je po celé republice zhruba dvacet až třicet.

„Váže se k němu nejen zajímavá historie, ale dodnes se tu dochovalo několik historických stavebních prvků, třeba terakotový gotický portál z vypalovaných tvarovek,“ popisuje objekt předseda spolku Mederova domu Pavel Antoni.

Dům, který nese název po posledních německých majitelích, má spolek v pronájmu na třicet let za symbolickou jednu korunu ročně od soukromé společnosti, která ho vlastní.

Plánované otevření za 2,5 roku

Před podpisem je smlouva o budoucí smlouvě kupní, která bude podmíněna záchranou památky.

Spolek se pokusí na její obnovu získat evropské peníze z Integrovaného regionálního operačního programu. Žádost podal před měsícem, náklady na opravu a vybavení jsou kolem 24 milionů korun.

Dotace by mohla pokrýt až 95 procent nákladů, renovaci chtějí nadšenci předfinancovat pomocí bankovního úvěru.

„To, zda jsme uspěli, bychom se měli dozvědět v létě. Pokud uspějeme, otevírat nový Mederův dům budeme podle harmonogramu za dva a půl roku,“ plánuje Antoni. Ovšem ani v případě neúspěchu spolek v úsilí nepoleví.

„Trvalo by to déle, ale hledali bychom jiné zdroje financování. Záchranu takového objektu už nelze dál odkládat, rozpadá se před očima a za několik let by tu nemuselo ze stavby zbýt nic, jen sklepení,“ dodal Antoni.

V objektu má být muzeum

V objektu, který je v srdci památkové rezervace, má vzniknout malé muzeum. „Expozice připomene stavební historii objektu, ale také Mederovu rodinu, která ho koupila v roce 1919. Zahrnovat bude jak dobové dokumenty, tak interaktivní prvky,“ uvedl Antoni.

Město, které usiluje o zápis souboru chmelařských historických objektů na prestižní seznam světových památek UNESCO, podobnou aktivitu soukromých osob podporuje.

„Jsem nadšená, že se skupina lidí do záchrany takto zdevastované památky pustila. Spolek má naši podporu,“ vítá aktivitu starostka Zdeňka Hamousová.

Kamenný dům stojí v centru města několik století, první písemná zmínka se podle Antoniho objevuje v městské knize roku 1560. Za první republiky byly do jeho útrob pořádané exkurze pro zvídavé návštěvníky města.

Už v roce 1959 však byl objekt značně zchátralý, tehdejší majitel se pustil neodborně do opravy střechy. Na krov položil eternitovou krytinu, ovšem zadní křídlo nechal nezastřešené. Dům už se nikdy nepodařilo uvést do uspokojivého stavu a kvůli tomu se krovy a střecha na začátku 80. let zřítily.