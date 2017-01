Zabrečel, jinak nic nevím, tvrdí matka obžalovaná z vraždy novorozence

„Nebylo to úmyslné, ani plánované. Nechápu, co se vlastně stalo. Je to každopádně trauma, se kterým jsem se dosud nesrovnala,“ prohlásila před soudem matka (o případu jsme psali zde).



Chlapce porodila 11. března v bytě, který obývala se svým bratrem. Děťátko bylo podle znalců životaschopné.



„Dítě nijak neošetřila, neoddělila pupečník od placenty. Asi půl hodiny po porodu ho zabalila do ručníku a uložila do igelitové tašky. Pak ho odnesla do pole, kde ho zakryla zeminou,“ řekl státní zástupce Jan Veselý.

Matka obžalovaná z vraždy novorozeněte před Krajským soudem v Ústí nad Labem (16. ledna 2017)

Ještě před tím podle obžaloby novorozeně několikrát silně udeřila do hlavy a způsobila mu mimo jiné zlomeninu spánkové kosti, v důsledku čehož zemřelo. Tělo na poli našel o několik týdnů později traktorista.

Žena, která už má dvě děti, se před soudem hájila, že na novorozenci žádné násilí nepáchala. Zároveň uvedla, že si není jistá, v jakém stavu chlapec po porodu byl.

Těhotenství tajila

„Zabrečel, to ano, ale jak na tom byl, to nevím. Nejsem si jistá, jestli byl živý,“ pokračovala. Odmítla také, že by ho odhodila do pole a zakryla. „Položila jsem ho ke křoví a ničím jsem tu tašku nezakrývala,“ řekla.

Obžalovaná těhotenství tajila. Do práce přestala chodit na konci roku 2015. Vyřídila si nemocenskou kvůli kuřím okům. Ke gynekologovi prý chtěla jít, ale až poté, co se udobří se svým přítelem, otcem dítěte.

„Bylo pro mě důležité, aby to věděl dřív. Měli jsme ale krizi, pořád jsme se v tu dobu hádali. Nepodařilo se mi říct mu to,“ tvrdila s tím, že se s přítelem nakonec tři měsíce před porodem rozešli.



S mužem byla v minulosti těhotná už dvakrát, pokaždé šla na potrat, aniž by ho o tom informovala. Učinila tak podle svých slov proto, že další dítě nechtěla. V případě třetího těhotenství už to ale prý bylo jiné.

Po rozchodu uvažovala o tom, že dítě odloží v Litoměřicích do babyboxu. „Byla jsem se tam i podívat. Pak se ale všechno seběhlo hrozně rychle. Zazmatkovala jsem,“ prohlásila.



Dítě sama porodila doma

Pro domácí porod se prý rozhodla na základě toho, že o těhotenství nikomu neřekla. Když rodila, byla v bytě sama.



„Kdyby se něco dělo, zavolala bych si záchranku. Bratr byl v té době v práci. Kdyby byl doma, zavolal by sanitku on, i kdyby mi nic nebylo. Porodní bolesti už bych před ním neschovala,“ vypověděla.



Její děti v bytě s bratrem nežily, měla je u sebe matka obžalované.

Když tělíčko odložila do pole, vrátila se do bytu k bratrovi. „Ležela jsem. Moc jsem nevnímala. S bratrem jsme spolu o tom ani poté nemluvili. Na to místo už jsem se nevracela. Pak jsem si na internetu přečetla, že ho našli,“ doplnila.