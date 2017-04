Soud snížil učiteli trest za podíl na obchodu s drogami na pět let

„Rozhodnutí o vině se nemění,“ sdělil MF DNES mluvčí Vrchního soudu v Praze Jan Fořt (o kauze jsme psali zde).



Cichý, někdejší učitel trmické základní školy, inicioval v závěru roku 2014 prodej několika kilogramů marihuany na Slovensko. Na obchodu se s ním podíleli i jeho dva bratranci Pavel Kišš a Ladislav Cichy.

Obchod se ale nakonec neuskutečnil. „Nedošlo k němu kvůli sporům o kvalitu,“ uvedl v lednu ústecký krajský soud Jiří Bednář.

Krajský soud měl k dispozici odposlechy a SMS zprávy, které si obžalovaní posílali.



Cichý tehdy před krajským soudem řekl, že od obchodu ustoupil, protože mu celá věc začala být proti srsti.

„Lituji toho, co jsem udělal. Není den, kdy bych si to nevyčítal. Do konce života už mě bude provázet pověst lumpa,“ zpytoval svědomí u soudu.

Nejdřív dostal podmínku, pak 7,5 roku

Do obchodu se Cichý podle svých slov „namočil“ kvůli své tehdejší finanční situaci. „Blížil se konec roku 2014, Vánoce a já jsem chtěl dětem dopřát maximum. Jednal jsem jako zcela nezkušený a naivní,“ přiznal obžalovaný.

„Své jednání beru jako selhání,“ doplnil Cichý s politováním, že se mu už nikdy nepodaří navázat na předchozí pracovní život.

Drogový obchod česko-slovenská skupina působila v Ústí nad Labem i jinde v Ústeckém kraji



pervitin a marihuanu prodávala od počátku října do 13. prosince 2014

Marcel Cichý v jednom případě nabídl formou SMS k prodeji drť konopí - marihuanu a pak domluvil obchod

dalších aktivit skupiny se Marcel Cichý neúčastnil



zbylí pachatelé prodali další tři kila marihuany. Jeden ji šířil v Trmicích, Chabařovicích a dalších místech Ústecka, druhý sehnal skoro kilogram pervitinu a v prosinci 2014 ho přes kurýra poslal na Slovensko



Případ dostal tečku až po čtvrtém verdiktu. První rozsudek zazněl loni v dubnu, kdy krajský soud udělil Cichému pouze dvouletou podmínku. Zdůvodnil to tehdy právě tím, že z obchodu nakonec sešlo (více o tom zde).



Vrchní soud v Praze, na který se obrátili Cichý i žalobkyně, ale rozsudek zrušil a vrátil věc zpět k novému projednání.

Nesouhlasil totiž s postupem krajského soudu a vzhledem k jeho výtkám bylo téměř jisté, že Cichý dostane vyšší trest.

Komplicové Marcela Cichého své tresty už z minula znají. Kišš dostal tříletou podmínku, Ladislav Cichy musel do vězení na deset let, prodával totiž také pervitin na Slovensko.