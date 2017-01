Město odmítá chomutovským fotbalistům odpustit dluh půldruhého milionu

„Stahujeme kalhoty a brod je ještě daleko. Návrh bychom měli projednat až na jaře, kdy bude jasné, zda fotbalisté budou schopni dluh splatit, či nikoli,“ uvedl zastupitel Vladimír Koten (PRO Chomutov).

Divizní klub si peníze půjčil v době, kdy se potýkal s finančními problémy. Půjčku měl původně splatit do konce roku 2015. Jeho situace se ale nelepšila, proto dvakrát dostal odklad splátky, poslední do 30. června 2017.



„Nenaplní se černý scénář konce klubu, ale komplikace to je. Sponzoři a partneři, se kterými jednáme o finanční podpoře, chtějí mít jistotu, že jejich peníze půjdou do rozvoje činnosti klubu a ne na splácení dluhu, což v současné chvíli nemůžeme zaručit,“ říká Jiří Čihák, spolumajitel klubu.

„Odpuštění dluhu by bylo pro nás obrovskou úlevou a výhodou pro jednání se sponzory,“ dodává.



Radnici dluží i hokejoví Piráti

To, zda klub požádá o odpuštění dluhu znovu, zatím neví. „Závazek platí a my s ním musíme počítat. Jednáme se sponzory a uvidíme, jak se to vyvine,“ podotýká Čihák.

Fotbalisté nejsou jediným sportovním klubem, který má vůči městu dluh. Hokejoví Piráti dluží 12,5 milionu, které mají splatit ve stejný termín jako fotbalisté.



Z částky extraligový tým dosud nevrátil ani korunu a usiluje o splacení nefinanční formou, třeba reklamou, což město také odmítlo.



V prosinci ale spory o podporu hokeje vyústily v puč na magistrátu, do jehož čela se dostali lidé, kteří chtějí peníze pro hokejisty navýšit (psali jsme o tom zde).

Splatnost závazků obou klubů má být předmětem dalšího jednání vedení města v tomto roce.