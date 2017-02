Rumburk hledá řešení, jak dál udržet ztrátovou Lužickou nemocnici

Předseda představenstva Karel Schäfer tvrdí, že vinu za ztráty nesou zdravotní pojišťovny, a chce peníze vymoci od nich (o potížích nemocnice jsme psali zde).

„Před čtyřmi lety, za bývalého vedení, klesl nemocnici výkon zhruba o 20 procent a musela vracet 14 milionů za neprovedené výkony,“ říká Schäfer s tím, že v posledních dvou letech se podařilo výkony opět navýšit.

Jenže peníze za tyto výkony už nemocnice nedostala.

„Částka pro daný rok totiž vychází z roku předchozího a je navýšená zhruba o tři procenta. Úhradová vyhláška vůbec nepočítá s tím, že by se nemocnice mohly dostat z krize a výkony opět navýšit,“ vysvětluje Schäfer.

„Pokud bychom dostali za provedené úkony zaplaceno, nemocnice by ve ztrátě nebyla,“ je si jistý předseda představenstva. S pojišťovnami dál jedná, zvažuje prý i soud.

Představenstvo zároveň zpracovalo několik variant, jak postupovat, aby se špitál z problémů dostal. „Jedna z nich je, že budeme hledat strategického partnera. O tom ale musí rozhodnout zastupitelé,“ řekl Schäfer.

Kdo by partnerem mohl být, co by od něj nemocnice požadovala a co mu nabídla, zatím nechce sdělit.

Pacienti z celého Šluknovského výběžku

Lužická nemocnice patří Rumburku, ale ošetřuje pacienty z celého Šluknovského výběžku. Ročně lůžkovou částí, která zahrnuje porodnici, gynekologii, chirurgii a internu, projde 8,5 tisíce lidí, ambulancemi až 80 tisíc.

„Z toho počtu asi jen 20 procent lidí bydlí v Rumburku,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Dubravec, proč loni špitál požádal okolní obce o příspěvek. Získal ale jen 200 tisíc korun, některé obce a města nepřispěly.

Zastupitelé tak zřejmě na jednání 2. února na hledání strategického partnera kývnou.

„Zatím jsme nikoho neoslovili, ideálním partnerem by se nám ale jevila Krajská zdravotní. Záleželo by, jak by si spolupráci představovali oni a jak my,“ řekl rumburský místostarosta Alois Kittl.

Krajský radní Jaroslav Foldyna by se spolupráci nebránil. „Myslím ale, že by nemocnice potřebovala projít restrukturalizací a měly by v ní zůstat jen nejnutnější obory, třeba akutní chirurgie,“ míní Foldyna.

„Rodit by mohly ženy v Děčíně. V současné podobě a při neustálé ztrátě je nemocnice neudržitelná. Město kryje ztrátu místo toho, aby investovalo do modernizace,“ prohlásil.