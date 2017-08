Rumburk chce po kraji, aby lužickou nemocnici převzal hned

Termín převzetí zazněl před několika dny. Rumburským radním se ale nelíbí. Předpokládali, že transakce se uskuteční ještě do konce letošního roku, případně na začátku roku příštího. Teď se bojí, že téměř roční dohady o špitál velmi znejistí tamní personál a ten začne nemocnici opouštět.

„Termín jsme stanovili kvůli tomu, že město Rumburk není vlastníkem celých 100 procent akcií. Až se jím stane, převod se uskuteční,“ vysvětluje volbu data hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) (o pomoci kraje viz zde).

Rumburk skutečně není vlastníkem všech akcií, do plného počtu mu jedna chybí. „Když se před lety akcie převáděly, jeden z vlastníků jednu akcii nenašel a ani nemohl doložit, že mu skutečně patří. Bývalé vedení se tím nezabývalo, začali jsme to řešit až my, přes soud,“ upozorňuje předseda představenstva Lužické nemocnice Karel Schäfer.

„Ten rozhodl, že pokud se do roka o akcii nikdo nepřihlásí, bude patřit původnímu vlastníkovi. Termín končí posledního května příštího roku a my s oním vlastníkem už máme smlouvu o smlouvě budoucí, podle které městu akcii za tisícikorunu převede,“ doplňuje Schäfer.

Podle jeho soudu čekání na chybějící akcii nebrání rychlejšímu převodu špitálu pod KZ. „Kraj může majetek převzít i se smlouvou o smlouvě budoucí, která mu zaručí převod i poslední akcie, kterou město momentálně nevlastní,“ dodal Schäfer.

Konečná cena nemocnice není zatím známa

S tím souhlasí i hejtman Bubeníček. „Je to pro mě nová informace, která stojí za diskusi s městem Rumburk. Nebudu bránit žádnému kroku, který by proces převodu mohl urychlit,“ řekl hejtman.

Město už i má majetek Lužické nemocnice ohodnocený. Nedávný znalecký posudek akciím přisoudil cenu 37,3 až 56,9 milionu korun. Konečná cena za špitál bude ale ještě předmětem jednání a musí ji schválit krajští i rumburští zastupitelé (k případu více tady).

Lužická nemocnice je jedinou ve Šluknovském výběžku pro spádovou oblast 55 tisíc lidí, město musí každý rok dát miliony korun na úhradu její ztráty.

Stejně tak jako jiná zdravotnická zařízení v zemi se potýká s problémy při získávání i udržení personálu, kvůli nedostatku lékařů byla letos nucena uzavřít porodnické oddělení. Odešli i lékaři z chirurgie a péči zajišťují externě.

Pokud se převod uskuteční, měly by být v Lužické nemocnici zachovány interna, chirurgie, gynekologicko–porodnické a dětské oddělení.