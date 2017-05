Lovosice chtějí lávku přes Labe, přiblíží město mezinárodní cyklotrase

Myšlenka je v počáteční fázi, lovosická radnice totiž teprve zadala zpracování studie.

„Oslovili jsme firmu Pontika z Prahy, která se zabývá výstavbou mostů,“ řekl lovosický starosta Milan Dian. „Navrhli nám čtyři základní varianty, z nich jsme vybrali dvě, o kterých jsme dále diskutovali,“ dodal.



První varianta - a nakonec i vítězná - je levnější. Odhadovaná cena se pohybuje okolo 60 milionů korun.

Lávka by začínala v blízkosti přívozu u kavárny Zámeček, kde by vznikla nájezdní rampa a napojení na stávající cyklostezku. Lávka by pokračovala přes ostrov, na který by bylo možné sjet, a končila by v Píšťanech.

„V současné době zjišťujeme majetkové vztahy k dotyčným pozemkům a podrobnosti týkající se lodní dopravy na Labi,“ poznamenal starosta.



Podle návrhu bude lávka široká tři metry, aby po ní mohli pohodlně přecházet chodci a bezpečně se míjet s projíždějícími cyklisty.

„Konstrukce lávky by byla zavěšená na jednom pilíři, který by byl umístěn na ostrově. Jeho tvar má symbolizovat nedaleký vrch Radobýl,“ sdělil Dian.

Druhá varianta je dražší

Výrazně nákladnější by byla druhá varianta lávky. Stála by okolo 120 milionů, protože se jedná o unikátní řešení, které počítá se stavbou z pontonů.

Tato varianta vychází z předchozí studie inženýra Miroslava Cinka, která však zahrnovala i vybudování lanovky z Píšťan na Lovoš.

Nový návrh je koncipovaný jinak. Lávka ve tvaru křivky by byla jedinečná svým designem, který ale v takovéto délce ještě nikdo na světě nedělal.

„Byla by sice zajímavá, ale působila by bizarním dojmem. Druhou variantu jsme vyhodnotili jako finančně neprůchodnou a rozhodli jsme se pro první,“ vysvětlil starosta Lovosic.

Peníze na stavbu lávky se radnice bude snažit získat z dotace. „Počítáme s tím, že projekt bude hotový do konce roku. Začít stavět by se mohlo začátkem roku 2018 a v průběhu roku by lávka už mohla stát,“ uvedl Dian.

Zvýšení turistického ruchu

Lávka přes Labe bude sloužit jen pěším a cyklistům. „Most pro auta by nám tady nikdo nedovolil a litoměřický most generála Chábery je nedaleko. Navíc by doprava procházela klidovou zónou, což by nebylo dobré,“ popsal Dian.

Radnice si od postavení lávky slibuje zvýšení přílivu turistů i nové možnosti pro místní.

„Lovosičtí občané by mohli pohodlně chodit na procházky k Píšťanskému jezeru nebo si vyjet na výlet na kole a jednoduše se napojit na cyklostezku do Litoměřic nebo Velkých Žernosek. Naopak lidé z Píšťan by mohli pěšky chodit do Lovosic,“ nastínil možnosti Dian.

Cesta na oblíbené přírodní koupaliště u Žernoseckého jezera by se Lovosickým zkrátila o deset kilometrů.

„V píšťanském územním plánu máme pozemek na pilíř lávky vyhrazený,“ uvedl Pavel Krejčík, starosta Píšťan. „Někteří naši občané se na propojení s Lovosicemi těší, jiní se naopak obávají zvýšení drobné kriminality,“ doplnil.

Přístup na Havraní ostrov

V rámci projektu výstavby lávky plánuje lovosická radnice také zpřístupnit Havraní ostrov. Jednou by zde mohla být klidná parková zóna pro matky s dětmi, seniory a další.

„Do budoucna bychom chtěli vyčistit i jezírko, které se na ostrově nachází. Byl by to pěkný kus přírody. Zóna Osmičky by se prodloužila až sem,“ vylíčil starosta.



O vybudování lávky přes Labe se v Lovosicích uvažuje už dlouho. „Vycházíme ze strategického plánu z dokumentu dlouhodobého rozvoje, který byl zpracován na léta 2008 až 2013. Už tam je myšlenka zakomponována,“ řekl.

Investiční záměr vybudování lávky pro cyklisty a pěší přes řeku Labe do Píšťan schválilo lovosické zastupitelstvo v listopadu 2008.

Studii lávky zpracoval už Miroslav Cink, který byl majitelem Mariny v Píšťanech. Lávka vypadala jako křídla kondora a finanční odhad se pohyboval okolo 80 milionů. Zřejmě proto ji tehdejší vedení města nezrealizovalo.