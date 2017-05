Most chtěl koupit obchod, aby zabránil herně. Zastupitelé nesouhlasili

Magistrát se o bývalou prodejnu ve Stovkách začal zajímat poté, co vyšlo najevo, že by v ní možný nový majitel mohl nechat zřídit hernu. To v dané čtvrti městská vyhláška nezakazuje (psali jsme o tom zde).

Vlastník už kvůli tomu dokonce udělal první nutný krok - podal žádost na ministerstvo financí. Tu sice později stáhl, město však o prodejnu stálo dál.



Za prostory chtěl Most současnému majiteli, firmě Euroza, zaplatit 1,6 milionu korun.

Právě to vyvolalo velké pozdvižení. Řadě politiků se cena zdála na danou lokalitu přemrštěná.

„Byla stanovena na základě znaleckého posudku,“ uvedl náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol.

Tři služebny strážníků vedle sebe

Zastupitelé kritizovali i to, že by zřízením služebny strážníci sídlili hned na třech místech blízko u sebe. Jejich hlavní služebna totiž stojí v nedaleké ulici Vladimíra Majakovského. Zázemí mají i na zimním stadionu.

„To je ale jen takový kamrlík. Nová služebna na třídě Budovatelů by byla v epicentru problémů a byla by odpovídajícím zázemím nejen pro strážníky, ale i asistenty prevence kriminality,“ řekl ředitel městské policie Jaroslav Hrvol.

Vedení města se nicméně plánu ani po zamítnutí nevzdává a chce o tom s ostatními politiky i majitelem objektu dál jednat.

„Já se tomu nebráním,“ sdělil jednatel společnosti Euroza Jan Zálešák. Město před firmou, která na místě chtěla zřídit hernu, upřednostnil.

„Nabízeli mi dva miliony. Už to mohlo být prodané a já mohl mít klid. Ale přišli za mnou z města a já vím, jaký problém Stovky představují, proto jsem se rozhodl jednat hlavně s radnicí. Tak trochu pro dobrotu na žebrotu. Uvidíme, jak to bude pokračovat,“ dodal.

Na území Mostu v tuto chvíli funguje 67 heren. Do městské pokladny přinese jejich provoz zhruba 70 milionů korun ročně.