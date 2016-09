Lidé si prohlédli rozestavěnou D8. Jezdit se tu bude v prosinci, řekl Ťok

Před třemi lety dorazily na podobnou akci zhruba tři tisíce lidí, v sobotu to bylo až jednou tolik. Nedostavěná dálnice, o které se už řadu let hodně mluví a píše, byla obrovským lákadlem. „Chceme prostě vidět, jak to pokračuje. Bydlíme nedaleko. Jsme z obce, které se po dostavění dálnice hodně uleví,“ řekla Dagmar Králová, která na den otevřených dveří dorazila s manželem.

Když vstoupili na první zpřístupněný úsek, čekal je pohled na nabouraná auta Ředitelství silnic a dálnic. Úřad tím chtěl veřejnosti ukázat, jak jeho pracovníci při práci na silnicích denně riskují kvůli způsobu jízdy jiných řidičů. Nechyběl ani stánek, u kterého si návštěvníci mohli vyzkoušet, jaké to je být opilí nebo pod vlivem drog. Nechyběla ani simulace čelního nárazu a několik atrakcí pro děti. Ostatně, ne všechny zajímala D8. „Přijel jsem hlavně kvůli dětem, aby viděly stroje a tak,“ podotkl Václav Mrštík z Trmic.

Na konci tohoto úseku zazněl z pódia slib ministra dopravy Dana Ťoka (ANO). Podle něj jdou práce podle plánu a oficiální otevření připadne na 17. prosince. Připojil se k němu i šéf Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. „Bude hotovo. Samozřejmě budou ještě probíhat dokončovací práce, ale řidiči už tu budou jezdit,“ podotkl s tím, že v tuto chvíli se dokončuje například jeden z mostů. Pracuje se i v místě, kde došlo před třemi lety k sesuvu. Až tam se veřejnost v sobotu nedostala. „Ty nejobjemnější práce jsou hotové, nebo se blíží do finiše,“ dodal mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Termín dokončení dálnice se už několikrát posunul. I proto někteří návštěvníci tento optimismus nesdíleli. „Vůbec tomu nevěřím, že to stihnou,“ prohodila Eva Šebková z Teplic. Našli se ale i jedinci s opačným pohledem, i když k tomu přidali trochu ironie a sarkasmu. „Dostaví to, všechno zvládnou. Vždyť to dneska říkal sám ministr, ne?“ krčil rameny u tunelu Radejčín Pavel z Jílového. Jemu se po otevření úseku výrazně zkrátí cesta do práce. Právě tunel Radejčín byl druhou částí dne otevřených dveří.

Na akci se objevila také petice. Jejími autory jsou Strana zelených a Piráti, dva subjekty, které jdou společně do podzimních krajských voleb. „Diskutuje se o tom, že bude nájezd na dálnici u Radejčína. My navrhujeme, aby byl u Dobkoviček. Je to z toho důvodu, že nedaleko je lom, což samozřejmě představuje velký provoz. Kdyby byl nájezd u Dobkoviček, byla by zátěž pro okolí minimální, protože kamiony by na dálnici najížděly po 650 metrech. V opačném případě by to bylo po sedmi kilometrech a některé obce by tak byly hodně dopravně vytížené,“ řekl Lukáš Sláma ze Strany zelených. Po asi třech hodinách měl několik desítek podpisů. Sbírat se mají asi dva měsíce.