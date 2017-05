Přípravy na zahájení lázeňské sezony vrcholí, Teplice čeká padesát akcí

„Jsme ve fázi den D minus 1, jak se říká, takže už jen kontrolujeme, zda je vše připraveno tak, jak má být,“ říká Přemysl Šoba, ředitel teplického domu kultury, který organizaci největší teplické kulturní akce roku zajišťuje.

Největšími lákadly víkendového programu budou kapely Čechomor, Bratři Ebenové, slovenští heavymetaloví Signum Regis, Petr Kolář či mladá star tuzemské scény Sebastian.

V sobotu večer se navíc k pěti scénám připojí šestá – taneční – v klubu Unico, kde se odehraje open air set za účasti předních evropských dýdžejů.



Novinkou letošního roku je fotostream ze slavnosti na Instagramu. Lidé sem mohou vkládat fotky s hashtagem #zlst a podělit se tak o své dojmy nebo zajímavé fotoúlovky.

„Na facebookové stránce Zahájení lázeňské sezony bude navíc on-line přenos z produkce scény na náměstí Svobody, která je věnovaná regionálním kapelám. Babičky se tak budou moci podívat, jak to jejich vnukům šlape,“ dodal Šoba.

Dočasné změny v dopravě

Pro motoristy znamená obří akce úplné uzavření dotčených ulic, od pátku do nedělního večera dojde i ke změnám v MHD. Zastávka Valy pro linky č. 483 a č. 8 bude přemístěna do Bystřanské ulice, zastávka Císařské lázně ve směru do centra bude zcela mimo provoz.

V sobotu se navíc posílí provoz vybraných linek po skončení závěrečného ohňostroje, který vypukne ve 22.22 hodin.

Program Scéna u Ptačích schodů

sobota 27. května 16.00 Interitus 17.30 Hrdza (Slovensko) 19.00 Signum Regis (Slovensko) 21.00 české hvězdy zpívají Queen neděle 28. května 13.00 Vilda Čok & Bypass 14.30 Doga 16.00 Arrhythmia 17.30 Petr Kolář s kapelou 20.00 Čechomor Pozn.: jde o výběr z programu

Oproti loňskému roku se nebude konat přidružený Boží koupák v areálu někdejší plovárny v Zámecké zahradě.

Alternativou „lázeňské“ však bude letos akce Blázeňská 2017 Azyl v Café Schönau na Zámeckém náměstí. Vystoupí zde například ústecký beatboxer en.dru.

Hudba i v dalších měsících

Ač je „lázeňská“, jak zahájení sezony říkají místní, kulturním vrcholem roku, hudba bude slyšet v ulicích města i v následujících měsících, a to v rámci projektu Teplice živě 2017.

„Jde o sérii padesáti převážně venkovních akcí, které proběhnou od června do poloviny září a přímo navazují na zahájení lázeňské sezony,“ sdělila náměstkyně teplického primátora Radka Růžičková.



Na mnoha místech Teplic tak v létě zazní rock, jazz, folk i dechovka. Za zmínku například stojí pravidelné nedělní odpoledne u Zahradního domu, Tepličané si v loňském roce oblíbili také tančírnu pod otevřeným nebem, její druhý ročník proběhne na terase kavárny Krušnohorského divadla.

Studenti teplické konzervatoře se představí na přelomu května a června v centru města s projektem Hudba do ulic, chybět nebudou ani pravidelné úterní a sobotní koncerty v Šanovské mušli a každý čtvrtek koncerty v Seumeho kapli v Lipové ulici.

V polovině července se na náměstí Svobody opět uskuteční festival Teplice free LIVE.