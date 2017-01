Muž polil expartnerku žíravinou. Soud ho nyní poslal na pět let do vězení

Za těžké ublížení na zdraví Kupněvičovi hrozilo až deset let vězení. Státní zástupce navrhoval trest v polovině sazby. „Bylo štěstí, že kyselina nezasáhla smyslové orgány jako oči či nos, a nedošlo tak k devastujícímu zranění, jehož následky by si žena nesla do konce života,“ uvedl žalobce Jiří Kožina

„Útok provedl v těsné blízkosti jejich společného dítěte. Podezřelé je také to, že měl navíc u sebe kovové páčidlo, nemyslím si, že chtěl jen vidět dceru,“ dodal.

Při rozhodování o výši trestu obžalovanému přitížilo, že na ženu zaútočil i přesto, že byl v roční podmínce. Tou byl potrestán za to, že dobýval do domu, kde žena bydlí a zničil vchodové dveře.

Kupněvič si má trest odpykat ve vězení s ostrahou. Navíc má zaplatit odškodné zdravotní pojišťovně ve výši přes 32 tisíc korun za pětidenní hospitalizaci poškozené ženy. (o přechozím soudu jsme již psali zde)

Kyselina jí způsobila chemické popáleniny třetího a druhého stupně. Díky tomu, že se během pár minut osprchovala, nedošlo k devastujícím zraněním.

Rozsudek zatím není pravomocný, Kupněvič se na místě odvolal. Případem se tak bude zabývat krajský soud.

„Je mi líto co jsem udělal, ale nechtěl jsem jí způsobit žádná zranění. Nevěděl jsem, že je v lahvičce kyselina. Našel jsem ji společně s dalšími lahvičkami u potoka,“ snažil se přesvědčit soud s tím, že chtěl ženu jen postrašit.

Obhájce se snažil útok zlehčovat

Soud jeho tvrzení neuvěřil. Policisté bezprostředně po útoku u něj našli další lahvičky s kyselinou, u něj doma paragon z obchodu, kde žíravinu zakoupil.

Podle předsedy senátu Petra Vaňka bylo motivací obžalovaného k útoku snaha poškozené ublížit. Rozchod s o dvacet čtyři let mladší ženou, se kterou má obžalovaný malou dceru, neunesl. Před útokem ji pronásledoval a několikrát slovně i fyzicky napadl.

„Tento způsob msty inspirovaný orientální kulturou do centrální Evropy nepatří,“ uvedl mimo jiné Vaněk.

Obhájce Kupněviče se snažil razantnost útoku zlehčit. „Nebylo prokázáno, že by klient mířil na hlavu, látka zasáhla především tělo. Ke zranění v obličeji mohlo dojít sekundárním přenosem z ruky či z oblečení, když si tvář rukou otřela,“ uvedl v závěrečné řeci, kdy navrhl Kupněviče zprostit žaloby.

„A i v případě, že by došlo k zásahu oka, bylo možné v řádu tří minut doběhnout domů a oko vypláchnout,“ dodal ještě jeho obhájce.

Zachránila ji pohotová reakce

Incident se stal 5. května před 17. hodinou. Poškozená žena šla s kočárkem, v němž měla jejich dceru, a s kamarádkou nakoupit. Když vešla sama dovnitř, Kupněvič přišel k její kamarádce, vzal jí kočárek a odjel s ním pryč. (o události jsme informovali zde)

Bývalí partneři se následně setkali před panelovým domem, kde žena žije. Domáhal se vstupu do bytu, a když žena odmítla, vytáhl z bundy lahvičku a kyselinu proti ní stříkl.

I přes bolest zareagovala pohotově a sáhla po láhvi s minerálkou, která byla v kočárku. Omyla si obličej a poté se běžela domů osprchovat. (o vývoji případu jsme psali zde)