Zločinnost v kraji se mění. Kuplířství mizí, více se krade přes web

Až neuvěřitelně působí porovnání hlavního údaje z čerstvé policejní statistiky s číslem, které se ve stejné kolonce objevilo před více než dvaceti lety. Na území kraje loni lidé spáchali 18 377 trestných činů.

Na jednu stranu to není malé číslo. Ale v roce 1993, který je v tomto ohledu v porevoluční éře na špici, jich bylo přes 40 tisíc.



Kriminalita v roce 2016 Případy, které v Ústeckém kraji řešila policie: celkem 18 377 trestných činů, v roce 2015 jich bylo 21 061

z toho 13 038 obecná kriminalita (např. násilné, mravnostní či majetkové činy; předloni 15 161), 2 436 hospodářská a 2 903 ostatní kriminalita (např. zanedbání povinné výživy)

Objasněnost: 11 444 případů (62,3 %) (12 352 v roce 2015, 58,6 %)

Trestné činy podle okresů: Děčín 3 136 Chomutov 2 792 Litoměřice 1 982 Louny 1 421 Most 2 746 Teplice 3 090 Ústí n. L. 3 210

Trestné činy podle typu: 244 loupeží (nejvíc Teplicko: 61) 13 vražd 56 znásilnění + 79 pohl. zneužití 4 případy kuplířství 5 případů rasové kriminality



Podle policie je hned několik důvodů, co za tak obrovským poklesem stojí.

„V první řadě je potřeba si uvědomit, že až v roce 2000 vznikly současné kraje, do té doby jsme byli spojeni i s dnešním Libereckým,“ říká Zbyněk Dvořák, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování na Krajském ředitelství policie Ústeckého kraje.

Změna trestního zákoníku

„Odráží se v tom i změna trestního zákoníku, jsou věci, jež se dnes kvalifikují jako přestupky, přičemž dříve byly trestnými činy. Nejde také nezmínit fakt, že právě 90. léta byla hodně divokou dobou. A přispěl k tomu bezpochyby i vývoj policie,“ dodává.

Sám pamatuje doby, kdy dnešní celkové číslo pokrylo jen jednu oblast kriminality. „Jen v majetkové trestné činnosti jsme zaznamenávali 19 tisíc trestných činů,“ vzpomíná Dvořák.



„Ten pokles je přitom obrovský bez ohledu na to, že kdysi šlo o dva kraje dohromady,“ upozorňuje na fakt, že v Libereckém kraji bylo loni spácháno 9 186 trestných činů. V součtu za oba kraje tak šlo o 27 tisíc činů, což je proti roku 1993 pokles o plnou třetinu.

Na druhou stranu, nezanedbatelná je též proměna skladby a charakteru trestné činnosti. Okrádání se třeba z ulic přesunulo na internet, je to fenomén dneška.

Přes internet se dá podvést víc lidí

„Když to řeknu zjednodušeně, tak přes internet můžete poškodit třeba sto lidí, ale jedná se o jeden trestný čin tzv. pokračující,“ přibližuje Dvořák. Trestná činnost páchaná prostřednictvím počítačů strmě roste v celém Česku.



Mizí kuplířství, čin spojený s prostitucí, která sama o sobě trestná není. V minulosti se tím „proslavilo“ hlavně Dubí.

„Troufám si říct, že dnes už jde spíš o dobrovolnost těch holek, než že by pracovaly pro pasáka,“ odhaduje ústecký kriminalista Martin Charvát. Celkem policisté loni zaznamenali v kraji jen čtyři případy kuplířství.

Vražd bylo třináct. Policistům se zaryla do paměti hlavně ta ze Štětí, kde žena po utajovaném těhotenství porodila doma syna, zabalila ho do igelitky a odnesla na pole za město. Podle znalců mu navíc několika ranami způsobila těžká zranění hlavy. Dostala 15 let, zatím nepravomocně (blíže k tomu zde).

Dalším pro mnohé nezapomenutelným případem z loňska byl únos dvou dětí, tehdy šestnáctiletého Daniela a třináctileté Jany, které naložil Zdeněk Hryščenko u Litoměřic do auta, odvezl na Střekov a tam je deset dní věznil v garáži. Před pár týdny dostal 16 let (psali jsme o tom zde).

V poklesu kriminality vyniká Mostecko

Pokud jde o jednotlivé okresy, v poklesu vyniká Mostecko, a to i celorepublikově. „Proti roku 2015 došlo ke snížení počtu trestných činů o 23 procent. To je nejvíc v rámci republiky,“ chlubí se šéf mostecké policie Jiří Volprecht.

Na vyšších místech ale říkají, konečně. „Zatímco v jiných okresech čísla klesala, Mostecko pořád stoupalo. Zato teď klesá strmě. Byly doby, kdy se jen v Mostě během roku odehrálo šest tisíc trestných činů,“ poukazuje Dvořák.



Kraj se ale může chlubit i objasněností kriminality. Dosáhla 62,3 procenta, proti roku 2015 o tři víc. „V tomto si stojíme velmi dobře, což nás těší. Na druhou stranu někdy přemýšlíte, co je pro nás úspěch,“ poznamenává.

„Vybavím si třeba tři roky starý případ vraždy devítileté Elišky z Klášterce. Vraha jsme našli, dnes už pyká, ale dívka je bohužel mrtvá. Někdy je tak těžké mluvit o úspěchu,“ zmiňuje Dvořák (více o případu zde).

Činnost policie se podle něj výrazně mění.

„Začali jsme se třeba zabývat oběťmi trestných činů. To dřív nebylo, zajímal nás jen pachatel. Dnes se intenzivně zabýváme i finančním šetřením a odčerpáváním výnosů z trestné činnosti,“ upozorňuje.

Zaměřit se na majetkové poměry pachatelů je důležité i z pohledu efektivity ukládání peněžitých trestů. „Celkově, ač to tak podle těch čísel možná nevypadá, určitě nemáme méně práce,“ uzavírá Dvořák.