Odvolací soud zpřísnil trest matce, která třesením ohrozila život mimina

13:10 , aktualizováno 13:10

Pražský vrchní soud zpřísnil trest matce, která natolik zatřásla svým plačícím miminkem, že s těžkým zraněním skončilo v nemocnici. Žena bude nadále v podmínce, pokud by ji však porušila, musela by do vězení na tři roky místo šesti měsíců.