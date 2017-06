Žena nastrkala salámy synovci do batohu, dostala rok a půl vězení

Třicetiletou ženu, která má trvalé bydliště na Slovensku a do Teplic dojíždí, soud poslal do přísnější věznice s ostrahou a vyhostil ji na pět let z České republiky.

Trest dostala v polovině sazby, která je až tři roky. Protože se však žena odvolala, přezkoumá středeční rozsudek krajský soud.

Krádež v obchodě zachytily bezpečnostní kamery. Na videozáznamu je vidět, jak zákaznice v marketu vkládá vakuově balené uzeniny z regálu přímo do otevřeného batohu, který má na zádech její synovec (o případu jsme psali zde).

„Obžalovaná tvrdila, že se s ním ten den náhodou v supermarketu potkala. Toto její tvrzení se ale ukázalo jako nepravdivé. Půjčila si ho od své sestry,“ řekl iDNES.cz teplický soudce Miroslav Čapek.

Hoch s ženou spolupracoval, vypověděl svědek

K předešlému líčení se jako svědek dostavil zástupce vedoucí supermarketu, který tehdy na kamerách ve své kanceláři počínání dvojice pozoroval.

„Zavolal jsem ostrahu. Paní pustila chlapce předním vchodem, aby utekl. Já jsem ho chytil. Pak jsme zadrželi i ji, nechtěla ale ukázat průkaz totožnosti. Tak jsme počkali na policii a ta ji odvedla,“ vypověděl. Dodal, že hoch s ženou při krádeži spolupracoval.

Odcizené salámy měly hodnotu tři sta korun. Žena však už byla v minulosti čtyřikrát odsouzená, proto policie krádež neposuzovala jako přestupek, ale jako trestný čin.