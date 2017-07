Z parku podruhé zmizela Smetanova busta, i když bronz nahradil plast

16:55 , aktualizováno 16:55

Ze sadů v centru Ústí nad Labem zmizela plastika hudebního skladatele Bedřicha Smetany, kterou vytvořil akademický sochař Stanislav Hanzík. Za posledních šest let je to už podruhé, co ji v tomto parku někdo ukradl.