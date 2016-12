Nájemníci Koldomu měli tvořit kolektiv. Dnes je chrání dveře na čip

Kolektivní dům vyrostl na okraji Litvínova na začátku 50. let. V době největší slávy mohli jeho obyvatelé zavést děti do školky, nakoupit si nebo zajít ke kadeřníkovi, aniž museli vyjít ven. Ve své době nabízel i technologickou vymoženost, jako je podlahové topení. Dnes už je to úplně jinak.