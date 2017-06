Žena z Jirkova odkázala městu svůj byt a více než milion korun

„Velmi nás to zaskočilo. Je to naprosto výjimečná událost. V posledních dvaceti letech se nestalo, aby nám někdo odkázal peníze nebo takto hodnotný majetek,“ uvedla ve středu jirkovská místostarostka Dana Jurštaková.

„Spíše se setkáváme s tím, že nám odkážou nějaké osobní drobnosti, ale ani to nebývá časté,“ dodala zástupkyně starosty.

Kateřina Szernovská zemřela loni v dubnu, v Jirkově prožila posledních třicet let. Vzhledem k několik měsíců trvajícímu dědickému řízení dostalo město pozůstalost až nyní.



Szernovská v závěti městu odkázala právo k družstevnímu bytu 1+2 v Červenohrádecké ulici, který měl hodnotu 200 tisíc korun, a 1,09 milionu korun z penzijního připojištění.

Že tento neobvyklý krok udělá, seniorka plánovala dopředu. „Víme, že se před lety byla ptát na úřadu na možnost odkázat majetek městu,“ doplnila místostarostka.



Příbuzní se o pohřeb nepostarali

Vzhledem k tomu, že Szernovská žila sama a nikdo z příbuzných se nepostaral o zajištění pohřbu, vypravila ho radnice.

Úředníci pak začali pátrat po životním příběhu této ženy a odkud pocházela. Zjistili, že do Jirkova se přistěhovala v roce 1986, dva roky po smrti manžela. S ním před tím žila v Dnešicích na Plzeňsku.



„Chtěli jsme ji pochovat vedle manžela, ale hrob v Dnešicích nebyl, pán byl totiž zpopelněn. Zkoušeli jsme najít při vyklízení bytu urnu s jeho popelem, ale marně,“ poznamenal vedoucí odboru sociálních věcí Karel Bernt.

Radnice ženě zaplatila hrobové místo na 30 let.

Žádné vzpomínky se nedochovaly

„Paní nám bohužel nenechala žádnou informaci, na co můžeme peníze využít. Nedochovaly se ani žádné její vzpomínky, které by napověděly, co měla ráda,“ podotkla Jurštaková.

„Rozhodli jsme se proto peníze investovat do rozvoje města, a to především v kulturní oblasti. Chceme je použít na něco, co budou mít lidé na očích a co jim bude sloužit,“ podotkla Jurštaková.

Jednou z možností je podle ní vložit peníze do nového infocentra, které radnice plánuje vybudovat Tyršově ulici. V úvahu připadá také oprava místní synagogy, jež má sloužit kulturním setkáním. Třetí variantou je rekonstrukce bývalé jízdárny u zámku Červený Hrádek.

„Jsou to investice, kde můžeme umístit také cedulky se jménem a poděkováním paní Kateřině,“ dodala místostarostka.

To, že lidé svůj majetek odkážou městu, se v Česku běžně nestává. Když zemřou bez dědiců a majetek nikomu neodkážou, připadne státu.