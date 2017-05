Noví majitelé bývalého letoviska Karlovo údolí chtějí ruinu opět oživit

„Nejsme žádní boháči, jsme obyčejná česká rodina, a tak nemůžeme do tak zchátralého objektu investovat naráz miliony,“ říkají vlastníci Martin a Ema Bilinských z Chrastavy.

„Přesto jsme do toho šli, řekli jsme si, že už to s Karlovým údolím nemůže dopadnout hůř, než to teď je,“ dodávají (o stavu objektu jsme psali zde).



Za kolik nemovitost koupili, prozradit nechtějí. Naposledy ji předchozí majitelka nabízela za více než 3,5 milionu. „Bylo to o něco méně,“ řekl jen Martin Bilinski.

Manželský pár je majitelem objektu od letošního března, místo objevil už loni. „Má své kouzlo, nadchlo nás. Někdo si koupí luxusní auto, my si koupili Karlovo údolí. Máme ho jako koníčka,“ říkají Bilinští.

S tím, že jejich koníček, aby znovu sloužil, spolyká desítky milionů, si prý moc hlavu nelámali. „Měl jsem nejvyšší čas si splnit sen,“ poukazuje Martin, že mu je už 44 let. Ema je o jedenáct let mladší a oba se živí jako překladatelé z němčiny.

Nejdříve prohledali historické archivy

V archivech si ale předem našli dokumenty o Karlově údolí, o jeho historii i stavební plány. Chtěli se o místě, kam kdysi lidé chodili a jezdili za relaxací, dozvědět všechno.

Shodli se, že do toho půjdou, a teď začnou s postupnou obnovou. Chtějí postupovat podle finančních možností, s rozvahou, pomocí kamarádů a známých. Pokusí se získat dotace, sponzorské dary, případně investora.

„Teď by měl přijet v nejbližších dnech statik. Řekne, jak moc je objekt narušený, a podle jeho vyjádření chceme postupovat dál. Každopádně provizorně budovu zastřešíme, aby do ní už tolik neteklo,“ plánují manželé.

I když je nemovitost jejich jen pár týdnů, pravidelný návštěvník údolí už zaznamená změnu. Ještě na podzim bylo místo zarostlé nálety, dnes už jsou vykácené.

„Porazili jsme jich na dvě stovky,“ tvrdí dvojice. Nálety zakrývaly mohutné rododendrony v parku naproti budově i betonový bazén, který dříve sloužil jako vodní prvek parku.

Usilují i o obnovu vlakové zastávky

„Budeme pokračovat v úpravách a snažit se přitáhnout co nejvíc lidí, žádáme i o obnovu železniční zastávky, která je nedaleko,“ přibližují manželé, jak by třeba také mohli „narazit“ sponzory (blíže o zastávce zde)

Chystají i akce pro veřejnost, první bude na konci léta. „Opékání buřtů, nějaké pití. Musíme nějak začít, vždyť první majitel tu taky neměl hned rekreační budovy s tanečními sály. Začínal tu jako prodejce svačin pro železniční dělníky,“ připomíná historii Martin.



Slávu Karlova údolí koncem 19. století započal podnikavý Šluknovan Karel Schütz. Tehdy tu italští dělníci stavěli trať z Rumburku.

Schütz jim vyvařoval, utržené peníze střádal a pak za ně vystavěl zděný dům, který začal sloužit jako lesní lázně. Do romantického místa se lidé hrnuli. Zkáza nastala až po roce 1989. Budova chátrala a co šlo, ukradli zloději.

Zájem na tom, aby Karlovo údolí znovu ožilo, má také Šluknov a s manželi spolupracuje. „Přislíbili jsme jim jakoukoli pomoc, nejen s různými dokumenty, ale například i s terénními úpravami,“ uvedla starostka města Eva Džumanová.