Žatec chce navrátit život do léta opuštěného a zničeného kláštera

„Název zní technicky, ale když to řeknu zjednodušeně, má jít o centrum setkávání zaměřené na odpočinkové činnosti pro všechny, a též vzdělávací centrum,“ říká vedoucí odboru rozvoje a majetku města Kateřina Mazánková.

„Chceme tu spojit všechny věkové kategorie a různé skupiny vzdělaných lidí od žáků přes středoškoláky po vysokoškoláky, tak aby celý prostor žil po celý den,“ dodává.

V současné době má radnice vypracovanou studii a plán budoucího využití, nyní připravuje výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

Na projekt bude město ještě letos žádat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, který přerozděluje evropské peníze. „Náklady se pohybují přibližně ve výši třicet milionů korun,“ doplňuje Mazánková.

Pokud město dotaci získá, do renovace se pustí příští rok, práce by pak mohly být hotové v roce 2019.

Devastaci zčásti zastavily nové střechy a krovy

„Rádi bychom spolupracovali při naplnění naší vize s firmami ze zóny Triangle, s Ústeckým krajem, se spolky a také se středními a vysokými školami, které jsou zaměřené na techniku a informatiku,“ vysvětluje Mazánková.

Klášter kapucínů spolu s kostelem byl vystavěn v letech 1676 až 1684. Zásluhu na vzniku kapucínského konventu s kostelem mají především žatečtí měšťané, kteří požádali řád kapucínů o zřízení kláštera již na počátku 70. let 17. století

žatečtí kapucíni měli ze strany měšťanů velkou podporu, díky tomu ustáli i období rušení klášterů za Josefa II. Klášter byl přestavován od dvacátých let 19. století až do počátku 20. století. Zrušen byl v roce 1950

objekt pak sloužil jako škola a následně jako domov důchodců do 80. let minulého století



Co s kapucínským klášterem, uvažuje město už několik let. Cenná památka je od 80. let opuštěná a řadu let chátrala.

Před pár lety se žatecká radnice pustila do nejnutnějších prací s cílem devastaci kláštera zastavit. Proběhla rekonstrukce střech a krovů, které byly napadené dřevokaznými houbami a hmyzem (psali jsme o tom zde).

„Kvůli zatékající vodě se v části stavby propadly stropy a místnosti byly zavalené, to vše se odstranilo. Provedli jsme také sanaci dřevomorky v nejvíce zasažené části kláštera, kde jsme aplikovali metodu mikrovlnného záření,“ popisuje úřednice Jana Šmidtová, která má projekt na starosti.

„Letos bude pokračovat druhá etapa sanace, která je zároveň finální. Proběhne v části, jež není tak extrémně zničená. Pokud by měla houba vhodné podmínky, hrozilo by její rozšíření opět do celého kláštera,“ upozorňuje Šmidtová.

Kupce, který by areál koupil, radnice nenašla

Do nutných oprav vedoucích k zakonzervování kláštera město doposud investovalo přes pět milionů korun. V minulosti radnice uvažovala i o prodeji areálu. Nepodařilo se ale najít kupce.

Městu se podařilo také dohodnout s památkáři na zachování novější části kláštera, která byla přistavěna na přelomu 19. a 20. století. Hrozilo, že se bude muset zbourat.

Klášterní komplex tvoří čtvercová budova konventu, kostel Korunování Panny Marie, který je v majetku církve a kde se konají bohoslužby, a klášterní zahrada. Ta byla v letech 2009 až 2011 obnovena podle historických plánů.

Rozloha zahrady je přes 8,5 tisíce metrů čtverečních a je vyhledávaným místem k odpočinku. Nachází se tam také dětské hřiště, ohrada s pávy, bylinková zahrada a prostor pro kulturní vystoupení.

Areál má strategickou polohu, je v blízkosti centra města, muzea a řady základních a středních škol.