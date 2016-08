Senioři končili po přepadení v nemocnici. Obžalovanému hrozí dvanáct let

Kriminalista František Galamba v úterý u krajského soudu řekl, že takto zákeřné loupeže po dopadení Zajace z Ústí záhy vymizely.

„K loupežím pak docházelo už jen ojediněle, většinou to byly jen vytržené kabelky. Že by ale docházelo k těžké újmě na zdraví, to ne,“ prohlásil Galamba.



Zajacovou nejmladší obětí byl podle spisu šestašedesátiletý senior a nejstarší devadesátiletý. Částečný popis pachatele kriminalisté získali z kamerových záznamů.

Po velkém zátahu v centru Ústí, jehož se účastnili i policisté v civilu, byl Zajac počátkem ledna dopaden poblíž hlavního vlakového nádraží (o loupežných přepadeních seniorů jsme psali zde).

„Své oběti si tipoval právě na nádraží, a také na Mírovém náměstí. Pak je v autobuse nebo trolejbuse sledoval na periferie, kde vždy večer zaútočil,“ popsal šéf ústecké policie Vladimír Danyluk.



Přepadení končili v nemocnici

Obviněný podle státního zástupce přepadával nic netušící důchodce zezadu a útočil na hlavu. Několik seniorů skončilo s vážným zraněním v nemocnici. Zajac přitom od přepadených získával nanejvýš pár tisíc korun.

V přípravném řízení se Zajac přiznal, před soudem pak ovšem svou vinu popřel. Nyní čelí též obžalobě z krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí.

V Česku totiž vůbec neměl být, protože byl odtud už vyhoštěný. Za loupeže byl už v minulosti odsouzený na pět let, z vězení se vrátil loni v srpnu.

Další soud s ním je naplánovaný na 12. října, k hlavnímu líčení budou předvolaní další svědci.

Pachatel loupežných přepadení seniorů na záznamech z venkovních kamer: