Radní dostal přednostně byt. Byl v nouzi, hájí rozhodnutí starosta

Na konci dubna podal žádost a o měsíc později byt od rady města, jejímž je členem, získal, přestože radnice má pořadník s dalšími 140 žadateli.

Město se hájí, že mu pomohlo zažehnat obtížnou životní situaci, kdy se musel narychlo vystěhovat z bytu vlastněného společně s manželkou, a že by totéž učinilo i v případě kohokoli jiného.



„Před několika dny se mě ptal známý, jak je to s přidělováním bytů v majetku města. Řekl jsem mu, že je na ně pořadník, a on odvětil, že funguje asi jen pro někoho. Že když zemřel majitel bytu vedle, lidé ve vchodě po čase projevili o byt zájem, ale stále jim bylo sdělováno, že ještě není vyřízeno dědictví, tak čekali – a najednou se tam objevil pán, který tahá pytle s vápnem a byt si předělává,“ líčí jirkovský zastupitel Josef Šebek (Strana svobodných občanů), který se o případ zajímá a upozornil na něj server HlidaciPes.org.



Kdo střechu nad hlavou dostane, rozhoduje podle starosty městská rada a vychází při tom z doporučení bytové komise. Ta má celkem sedm členů, z toho dva ze zastupitelstva.

Nejčastěji se přitom v současné době byty v Jirkově přidělují formou přistoupení k závazku dlužníka, tedy uhrazení dluhu na jednotlivých bytech. Na to přistoupil i radní Šáda. Podle Šebka tím ale přeskočil žadatele, kteří čekají třeba i deset let.



„Pro všechny žadatele o byt platí stejné podmínky, takže pokud někdo zažádal o byt dříve a nyní by chtěl vyplatit dluh a mít byt přednostně, neměl by to být problém,“ napsala k případu zastupitelka a členka bytové komise Michaela Jindráčková (ČSSD) na Facebooku.

„U žadatele se prověřuje jeho rodinný stav a zaměstnání, předkládá pracovní smlouvu. Rychlost přidělení bytu ovlivňuje rychlost vyplacení závazku,“ doplnila Jindráčková.



Rada prý porušila svá vlastní pravidla

Šebek nicméně upozornil, že rada města i tak přidělením bytu Šádovi porušila jiná svá pravidla. Jednou z podmínek žádosti totiž je, že žadatel musí předložit čestné prohlášení, ve kterém doloží, že není v době podání návrhu vlastníkem nebo uživatelem jiného bytu nebo objektu sloužícího k bydlení.

A tuto podmínku radní Šáda nedodržel. Z katastru nemovitostí je patrné, že v době podání svého návrhu byl ještě spolumajitelem původního bytu. Starosta Jirkova v tom rozpor nevidí.



„Komise se vždy zaměřuje na všechny aspekty v životě žadatele, takže pokud se dostane do životní tísně, může mu být byt přidělen přednostně. Je to stejné, jako když jsou manželé v důchodu a jeden zemře, toho druhého taky nenecháme na ulici a byt mu přidělíme,“ tvrdí starosta Radek Štejnar.

„Členové komise jsou i zastupitelé z různých politických stran, aby nebylo nikomu nadržováno. Rada města dostává návrhy od komise, která posuzuje žádosti, a byty už jen přiděluje. Je ale pouze na komisi, koho nám předloží,“ uzavírá Štejnar.

Vyjádření zastupitele Šády se MF DNES nepodařilo získat, protože je na dovolené, stejně tak předsedkyně komise Marcela Vohnoutová.