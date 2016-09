Textař Horáček navštívil Mostecko, o prezidentské kandidatuře nemluvil

Hitmaker Michal Horáček pozdraví ženu a předá jí růži. A vzápětí se dá do hovoru. Totéž zopakuje v závodě Triola v Horním Jiřetíně na Mostecku několikrát.

„Jak to tu dopadne?“ ptá se jedné z žen, jestli jí práci nepohltí nedaleký důl. „Prý se dělají podprsenky pořád větší?“ vyzvídá u další dělnice v Triole.



Návštěvě Horáčka, oblíbeného textaře, který se skladatelem Petrem Hapkou napsal mnoho populárních hitů, je pro ženy v Triole příjemným zpestřením.

Zajímavější je o to víc, že Horáček naznačil, že by se mohl ucházet o post českého prezidenta.

Přijel podpořit primáře

I do Horního Jiřetína přijel kvůli politice, ale ne té svojí. Na Mostecko v pondělí dorazil proto, že podporuje primáře dětského oddělení mostecké nemocnice Jiřího Biolka při jeho kandidatuře do Senátu.



„Vybral jsem si devět lidí z různých obvodů republiky, kde se volí do senátu. Lidi, kteří mne zaujali životním příběhem, dobrou prací a tím, že něco představují.



Je dobré se s nimi seznámit osobně a neodbýt podporu tím, že se to napíše na Facebooku,“ vysvětlil Horáček.

Umělcova podpora byla pro samotného lékaře nečekaným překvapením. „Ale je to příjemné překvapení. Připravili jsme pro něj prohlídku nemocnice, Strojírny Litvínov, tady Trioly, a let vrtulníkem nad městem a šachtami,“ popsal pondělní program Biolek.

Horáček si při pohledu z okna hornojiřetínské továrny prohlížel šachty a přitom si povídal se starostou města Vladimírem Buřtem o zaniklých obcích. Žen v továrně se ptal na jejich práci i výdělky.

Ve strojírně zase žasl nad originálním nápadem vyrábět vzduchové tunely, nad kterými se člověk vznáší jako na padáku. „To je úžasný nápad, takové mě hrozně zajímají,“ vysvětloval šéfovi strojírny Janu Špatkovi.

Chci poznat lidi v regionech, řekl

O své prezidentské kandidatuře Horáček mluví málo nebo vůbec. A když, tak často používá slovo nevím. Zatím nejvýraznější výrok ohledně volby v lednu 2018 pronesl minulý týden při besedě v mostecké knihovně.

Dostal tam dotaz, kdo proti němu bude stát ve druhém kole prezidentské volby. „Nevím. Ale nejlepší by bylo vyhrát v prvním kole, aby žádné druhé kolo nebylo,“ pomohl si Horáček vtipem.

Na téma prezidentské kandidatury nechtěl příliš mluvit ani v pondělí. I když dostal otázku, zda může své návštěvy Mostecka využít před volbami.

„Nevím. Já to použiji hlavně proto, abych pochopil, co to znamená žít v České republice, ve všech regionech. Setkávám se s lidmi, které bych jinak nepotkal,“ vysvětloval.

Na Mostecku se přitom během posledního týdne objevil několikrát. Měl besedy v Mostě i sousedních Patokryjích, mluvil s horníky v Dole Bílina. Zajel si prohlédnout sídliště Chanov.

Hledám příběhy, přiznal umělec

„Je to hrozné. Možná lepší, než bylo, ale ty příběhy jsou strašně depresivní. Nejhorší je, že i tohle je Česká republika,“ přemítal Horáček.

Stejně tak dumal nad problémem nezaměstnanosti i nedostatku kvalifikovaných pracovníků. To trápí nejen Triolu, která chtěla problém řešit zahraničními šičkami, ale ty nedostaly víza.

„Administrativně je to obtížné. Po Evropě je milion lidí bez papírů, nikdo neví, co jsou zač. Ale dobře zdokumentovaného člověka z Kyjeva sem nebereme. Jsme úplní blázni,“ kroutil hlavou.

Jestli podobná témata bude řešit i v prezidentské kampani, to zatím nikdo nemůže vědět. Vniveč ale jeho návštěvy Mostecka nepřijdou.

„Každou zemi dělají lidé. Já, jako textař, umělec, hledám příběhy lidí. Pro mne je to nesmírně výživné,“ těšily Horáčka desítky setkání, která během posledního týdne na Mostecku absolvoval.