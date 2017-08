Ženy si vzájemně vyčítaly, že nemají psy na vodítku. Jedna druhou pobodala

Incident se stal v úterý po osmé hodině ráno v parku na konečné tramvaje. „Čtyřiatřicetiletá žena upozornila devětapadesátiletou paní, ať si svého psa zabezpečí. Ta jí odpověděla to samé,“ líčí policejní mluvčí Ludmila Světláková.



Starší paní pak se svým psem pokračovala dále do parku. „Mladší šla za ní, zezadu k ní přistoupila a blíže nezjištěným předmětem jí způsobila dvě bodnořezné rány. Poškozená se dala na útěk,“ dodává mluvčí.

Napadená žena v parku narazila na pracovnice údržby zeleně, které přivolaly policii a sanitku. „Ženu jsme se středně těžkými poraněními v oblasti zad převezli do nemocnice,“ informoval mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník.

Policisté útočnici zadrželi a obvinili z těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Za to ji může soud poslat do vězení na tři roky až deset let.

Podobný případ se stal v polovině roku v Teplicích. Muž tam vyčetl ženě, že venčí psa na sídlišti, srazil ji za to pěstí k zemi a zkopal ji (více o tom zde).