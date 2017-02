Soud rozplétá kauzu kolem nezákonného potratu. Lékař vinu odmítá

Až pětileté vězení nebo zákaz činnosti hrozí mosteckému gynekologovi Dušanu Hebortovi. Lékař čelí obžalobě, že ve své ordinaci v roce 2012 uměle přerušil těhotenství pacientky poté, co si to sama přála. Takový zákrok však nelze provést v soukromé praxi.

Hebort podle spisu ženě vylíčil možnosti – že může interrupci podstoupit buď přímo u něj, nebo že může jet do nemocnice, kde to ovšem bude dražší. U ženy se však podle obžaloby za dva dny objevily komplikace, a tak musela vyhledat lékařskou pomoc a zamířila do mostecké nemocnice. Zdejší lékaři pak za základě toho, co jim pacientka řekla o příčině potíží, věc oznámili na policii.



„Pacientka krvácela. Nijak silně, ale krvácela. Sdělila nám, že byla u pana doktora na přerušení,“ řekla před soudem gynekoložka Milena Sinkulová, jež sloužila, když žena do nemocnice přijela. Lékaři ženu ošetřili a udělali a potřebná vyšetření. Z nich vyplynulo, že u ní předtím podle všeho došlo k zákroku a že zřejmě byla těhotná.

Potratila sama spontánně, tvrdí lékař

Žena před soudem zopakovala, že u ní Hebort provedl potrat. Lékař však něco takového zásadně odmítá. „Je to celé jeden velký nesmysl,“ podotkl.

Pacientka prý k němu přišla s tím, že nedostala menstruaci a že doma udělaný těhotenský test vyšel pozitivně. Následně prý skutečně vyjádřila přání těhotenství ukončit. Krvácela.



Podle Heborta u ženy došlo ke spontánnímu potratu v rané fázi těhotenství, přičemž on následně provedl nutný odborný zákrok. „To jsem musel udělat. Ona s tím souhlasila,“ uvedl Hebort. A dodal, že naprosto prý splňovala podmínky pro ambulantní provedení takového zásahu.



Hebort už byl pro obdobný čin v minulosti odsouzen. Před několika lety dostal podmínku. Nikoliv ovšem zákaz činnosti.

Ve čtvrtek soud několikrát nařknul z nespravedlivého postupu. Zároveň uvedl, že jeden ze znaleckých posudků byl vypracován na základě policejní objednávky.

Když v jednací síni vypovídal jako svědek Jiří Krhounek, primář gynekologicko-porodnického oddělení mostecké nemocnice, opakovaně na něj zvyšoval a hlas a zkoušel jeho odborné znalosti. Soudce Heborta několikrát napomenul, aby přestal svědka urážet a aby nekřičel.

Státní zástupkyně pak v jednu chvíli požádala o přítomnost justiční stráže.

Hebort, jenž nemá obhájce, následně vstal a začal si balit věci. „Já tady končím. Svědek lže. Nemá to cenu. Nepřeji si, abyste v líčení pokračovali beze mě,“ pronesl Hebort. Soudce ho nakonec zároveň vykázal a hlavní líčení tak pokračovalo v jeho nepřítomnosti.



Soud bude pokračovat ve druhé polovině dubna.